Un salto nel mondo dei maghi e dei tarocchi con “Gorzegno magica”

L’estate a Gorzegno continua con l’evento più atteso dell’anno: sta per arrivare “Gorzegno Magica, un viaggio nel paese delle magie”, sabato 3 e domenica 4 settembre 2022, la manifestazione dedicata al mondo della magia e dei tarocchi che ogni anno porta migliaia di persone nel piccolo borgo antico della Valle Bormida. L’evento, ormai consolidato negli anni, punta a coinvolgere gli spettatori per trasportarli in quella dimensione mistica che l’Alta Langa ancora possiede, grazie al suo paesaggio unico e alle sue bellezze storico-artistiche e architettoniche.

Nel paese delle magie, dove il tempo si ferma tra i vigneti e le antiche rovine del castello, anche quest’anno due giorni di spettacoli, musica, mercatini artigianali, artisti di strada, cibo e vino di qualità e tante novità da non perdere.

Ecco il programma completo:



Sabato 3 settembre 2022

– Ore 17:00 – Apertura Gorzegno Magica

Piazza della chiesa: Saluto del sindaco e del presidente della Pro loco, interventi delle autorità presenti.

– Ore 17:00 – Via Roma prende vita:

• Apertura delle antiche botteghe artigianali, mercatino delle cose magiche, Libreria mistica, Il civico 13, sibille e cartomanti(con la preziosa collaborazione di Esotericamente di Torino)

• Antiche pratiche magiche in agricoltura, quando la magia era contadina.

• Alla ricerca dell’acqua con il Rabdomante.

• Medicina magica, pratiche mistiche ancora oggi presenti in Langa (Segnare i vermi), tra credenze e realtà.

– Ore 17:45 Antico giardino casa della maestra: Rituale Italo Americano di stregoneria contro la negatività con la cartomante STELLA NOCTIS , a seguire rinfresco per iniziare al meglio la festa.

– Ore 18:00: Antico giardino della maestra: Presentazione del libro “Introduzione alla saggezza della Kabbalah” del Dott. Michael Laitman. Presenta il dott. David Martino, a cura dell’accademia della Kabbalah Ashlag.

• Chiesa di S.Martino: Proiezione Cortometraggio su Cesare Lombroso “Larvae” scritto e diretto da Alessandro Rota.

• Per le vie del paese: Flash mob di danza, danza acrobatica con musica dal vivo della violinista Nabil Hamai

– Ore 19:00 Area verde Ferrero: Cena a cura della Proloco di Gorzegno. Succulenti piatti della tradizione preparati con antiche ricette. I prodotti del territorio lavorati dalle sapienti mani delle donne “Amiche delle feste” e serviti dai giovani volontari. Il tutto sarà servito in materiali biodegradabili e compostabili.

– Ore 21:00 Inizio degli spettacoli:

• Ore 21:00

Piazza della chiesa: Spettacolo di funambolia con Raffaele Riggio e musica dal vivo.

• Ore 21:15

Piazza della chiesa: Kovacs, di Fiammetta Lari, spettacolo di acrobatica aerea, verticalismo e danza acrobatica.

Via Roma: Made in Honolulu, di Rafael Sorryso, spettacolo di clownerie, equilibrismo e giocoleria.

• Ore 22:00

Piazza della chiesa: Videomapping su palazzo Pozzo Novelli a cura di High Files, spettacoli luminosi e accensione luci proiettate sul castello e sul campanile con musiche di sottofondo.

Via Roma: spettacolo di bizzarrismo con il bizzarrista Vincenzo Cipriani.

• Ore 22:30

Via Roma: concerto degli Aire Duo, chitarra e hang per una musica che fa viaggiare.

Piazza Baronis: Compagnia Teatrale accademia creativa con lo spettacolo “The Tempest”

• Ore 23.30

Piazza della chiesa: concerto di chiusura con il gruppo “Fran e i pensieri molesti”.

Domenica 4 settembre 2022

– Ore 10:00 – Via Roma prende vita

• Apertura delle antiche botteghe artigianali, mercatino delle cose magiche, librerie mistiche, Il civico 13, sibille, cartomanti, pratiche olistiche e yoga, mercato in piazza della chiesa.

• Antiche pratiche magiche in agricoltura, quando la magia era contadina.

• Alla ricerca dell’acqua con il Rabdomante.

• Medicina magica, pratiche mistiche ancora oggi presenti in Langa (Segnare i vermi), tra credenze e realtà.

• Apertura chiesa di S. Martino e percorso Artistico con le opere degli artisti Tommasoni e Giancotti.

– Ore 12:30 – Area verde Ferrero: Pranzo al volo, con “la borsina” preparata dalla Proloco con alcune pietanze preparate dalle sapienti mani delle donne “Amiche delle feste”, che gli ospiti potranno consumare nei prati del paese in stile Picnic. Il tutto sarà servito in materiali biodegradabili e compostabili.

– Ore 15:00 inizio degli spettacoli

• Ore 15:00

Piazza della chiesa: La combriccola dei Lillipuziani, spettacolo di giocoleria comica.

Via Roma: Made in Honolulu, di Rafael Sorryso, spettacolo di clownerie, equilibrismo e giocoleria.

• Ore 15:45

Piazza della chiesa: Immaginarius di Raffaele Riggio, spettacolo di acrobatica aerea con

struttura autoportante, acrobatica e teatro fisico.

• Ore 16:30

Via Roma: La combriccola dei Lillipuziani, spettacolo di giocoleria comica.

• Ore 17:00

Merenda per i più piccini con un “Nutella break”.

• Ore 17:30

Piazza Baronis: Esibizione di Alessandro Barbero, campione italiano freestyle BMX, l’uomo che sfida l’aria con la bicicletta.

• Ore 18:00

Spettacolo itinerante: Chiusura Gorzegno Magica con la compagnia teatrale accademia creativa con “Alice in the Wonderland”, spettacolo che rappresenta a pieno la nostra idea di Magia.

• Durante il pomeriggio sarà presente intrattenimento con laboratori per adulti e bambini e giocolieri per bambini.

Ingresso a pagamento: 5 euro (biglietto giornaliero con libero accesso a tutti gli spettacoli)

Ingresso gratuito fino a 14 anni.

Per info:

Sito: www.visitgorzegno.it

Facebook: @ComunediGorzegno

Instagram: @comunegorzegno