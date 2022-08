Un ritorno a scuola equo e solidale nei punti vendita Rava e Fava astigiani

Dal 1° all’11 settembre nei due punti vendita Rava e Fava astigiani di via Cavour 83 e Piazza Porta Torino 14 attenzione agli snack equo e solidali per ripartire per il lavoro e la scuola nel modo più giusto.

In questi anni Altromercato ha lavorato per offrire una vasta gamma di snack sia dolci che salati ideali per un sano ed equilibrato spuntino durante la giornata. Ingredienti da filiere certificate fair trade e da coltivazione biologica studiati per dare il giusto apporto dietetico: dalle barrette di sesamo a quelle con noci brasiliane, dalle chips di riso aromatizzato ai triangolini di riso rosso e nero, dalle barrette di cioccolato a quelle di cocco e quinoa.

In questo periodo inoltre ci sarà il lancio di Snaction, due nuovi fragranti biosnack equosolidali arricchiti con il superfood Lucuma, un frutto ricco di proprietà benefiche; lo snack viene arricchito così in modo naturale di vitamine e sali minerali tra cui il potassio ed il magnesio. La lucuma proviene dalle Ande in Perù da cooperative di piccoli agricoltori. La frolla integrale è farcita con cioccolato e cocco mentre quella al cacao è farcita con cioccolato.

In questo periodo di lancio sarà attiva la promo di sconto -15% alla cassa.

BACK TO SCHOOL-WORK 2022