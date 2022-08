Un inizio di settembre ricco di eventi per la Cooperativa della Rava e della Fava in attesa di Asti BenEssere

Parte il settembre targato Rava & Fava che culminerà con la nona edizione di ASTI BenESSERE sabato 24 settembre al Circolo Foyer delle Famiglie con un ricco programma di eventi sulla ‘Comunità che cura’.

Dal 1° all ’11 settembre nei due punti vendita – piazza Porta Torino 14 e via Cavour 83 – è tempo di Back to school e to work con il lancio dei nuovi snack Altromercato : ‘Snaction’, il gusto di agire; ripartire per la scuola ed il lavoro nel modo più giusto scegliendo prodotti bio ed equosolidali.

Sempre dal 1° all 11 settembre ma in esclusiva alla Bottega di via Cavour 83 ci sarà Bio-routine capelli con Natyr, cosmesi bio vegetale e fair trade- con proposta di tutta la linea shampoo e balsami per tutti i tipi di capelli: i segreti della natura per il cambio di stagione.

Due i sabati dedicati all’artigianato sia in piazza Torino 14 che in via Cavour 83: sabato 3 settembre con i giochi in legno della Cooperativa Valle Varaita Gioco Legno e sabato 10 settembre con l’oggettistica con materiale riciclato (orecchini, biglietti, candele e giochi) di Mollette Craft dell’ eco villaggio di Torri Superiore- Ventimiglia

Con il ritorno del Settembre Astigiano aperture straordinarie della Bottega di via Cavour 83 in occasione del Palio e del Festival delle Sagre.

Per scaricare la locandina degli eventi della prima quindicina di settembre della Cooperativa della Rava e della Fava clicca qui —->>>> SETTEMBRE 2022 PRIMA QUINDICINA