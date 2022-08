Ultimi appuntamenti con la rassegna di teatro popolare e amatoriale “E che.. sia…Spettacolo!!!”

Ultima settimana di programmazion per “E che.. sia…Spettacolo!!!”, la rassegna di teatro popolare e amatoriale dedicata a Luciano Nattino, organizzata dal Crasl19, dalla FITel provinciale e da varie compagnie.

Giovedi 11 agosto alle 21,15 al Nuovo Circolo Nosenzo (via F.Corridoni, 51 ad Asti) i Fafiuchè di Silvana ripresenteranno “Er Cit Pruss Martinsec” con la regia di Cristina Ghiringhello.

Alla morte del nonno, il Barone Ricu Pruss Martinsec, l’omonimo nipote ne eredita il castello. Durante la prima visita trova gli appunti del nonno. Prova a mettere in pratica quanto letto,ma….!!!??? Vedrete, “pudima nen contevi tut!!” (non possiamo condividere tutto)

Venerdì 12 agosto, sempre alle 21,15 all’Azienda Agricola “La Gavazza” (via S.Antonio, 11 a Mongardino) la Compania d’la Baudetta presenterà “…E chi non ride in compagnia…”.

La “Compania ‘dla Baudetta” è nata oltre 30 anni fa e si candida ad essere la compagnia amatoriale più longeva dell’Astigiano. “Baudetta” non è traducibile in italiano; in piemontese altro non è che il tradizionale scampanìo a festa. Il gruppo, negli anni, con rinnovati attrici ed attori, ha rappresentato commedie dialettali e brevi “pièces” o scenette, animazioni di strada, rievocazioni storiche. L’impegno della “Baudetta” si abbina sempre al divertimento, perché la compagnia, senza altre pretese, recita con il fine di divertirsi e divertire.

Il filone preferito è quello comico surreale. I testi, solitamente scritti dagli attori medesimi, si ispirano a storie di vita quotidiana e a curiosi episodi; vengono poi personalizzati con fantasia ed originalità, tipiche qualità del gruppo. La lunga carriera ha fruttato a compagnia ed attori, anche singolarmente, una nutrita collezione di premi e riconoscimenti, ma il premio più prestigioso e gradito è pur sempre quello di riuscire, sul palco, a guadagnarsi ogni volta gli applausi del pubblico divertito.

L’ingresso alle rappresentazioni è libero a offerta volontaria. E’ gradita la prenotazione al numero 3483642949 (da lunedì a venerdì dalle 14 alle 18) e via whatsapp il giorno dello spettacolo al numero 3485647718.