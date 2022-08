Ultime ore per assicurarsi il posto alle cene di “Incisa In”

Manca poco a “Incisa In…” la due giorni di festa organizzata dalla Pro Loco di Incisa Scapaccino, con il patrocinio del Comune, tra gastronomia e musica. L’appuntamento è per sabato 6 e domenica 7 agosto, in piazza Ferraro ma per esigenze organizzative per le cene è necessaria la prenotazione entro le 12 di giovedì 4 agosto al numero 328 328 6449.

Sabato 6 agosto, dalle 20, ci sarà la braciolata sotto le stelle, ma si può anche scegliere tra antipasti, agnolotti, patatine e dolce. La serata proseguirà con la musica di “Four in One”, dalle 21.

Si bissa domenica, con la cena in piazza con paella, dalle 20, e la musica di Mini 328 Show Band.

Ma a Incisa non finisce qui. Segnate la data perché martedì 16 agosto ci sarà la tradizionale Fiera del Bestiame, tacchino e macchine agricole.