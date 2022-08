Trekking naturalistico in Valcerrina alla ricerca delle stelle cadentI

Continuano gli appuntamenti notturni in Monferrato in questa intensa estate di escursioni, organizzati da Cammini DiVini & Nordic Walking Valcerrina. Sabato 13 agosto in programma una passeggiata notturna alla ricerca di stelle cadenti. Un percorso naturalistico che da Piancerreto di Cerrina arriva fino al territorio di Odalengo Piccolo, attraversando frutteti, prati e boschi selvaggi; camminando su un tratto del prestigioso sentiero della Superga Crea.

Al termine della serata al Circolo Piancerreto Equipe, dopo le fatiche affrontate, un abbondante ristoro a base di pastasciutta di mezzanotte e una fresca fetta di anguria.

Il ritrovo è previsto a partire dalle ore 18,20 di sabato 13 agosto presso la sede del Circolo di Piancerreto, nel Comune di Cerrina, per le iscrizioni. La partenza sarà alle ore 19,00.

Il tracciato quasi interamente su strade sterrate, ad anello di circa 12 km. con dislivello di + 400 m. per circa 4 ore di cammino.

Considerando la lunghezza e la stagione calda non è consigliabile ai principianti.

Attrezzature necessarie per l’escursione: Lampada frontale (o altro tipo di lampada) – Repellente antizanzare – Calzature da trekking – Abbondante scorta d’acqua – Allegria e voglia di stare in compagnia

Quota partecipazione: €. 7 cad. per la camminata, €. 8 cad. per il ristoro finale (pastasciutta all you can eat)

Prenotazione obbligatoria: Augusto Cavallo: Guida Ambientale Escursionistica e Istruttore SINW- Tel. +39 339 4188277 – e-mail: augusto.cavallo66@gmail.com