Trading con Bitcoin: come funziona

Sempre più persone decidono di fare trading con Bitcoin. Tuttavia, sfruttare le enormi potenzialità di questa criptovaluta non è così semplice: bisogna affidarsi a piattaforme efficaci, come Bitcoin Prime.

Cosa sono i Bitcoin

Ormai, per accedere ai mercati finanziari globali, basta semplicemente una piattaforma sul computer o sullo smartphone.

La nuova frontiera del trading online, abbreviato con l’acronimo TOL, è rappresentata dal Bitcoin. Questa cryptovaluta è stata fondata nel 2009 da Satoshi Nakamoto, però ha acquisito popolarità negli ultimi anni.

I Bitcoin possono essere scambiati in maniera virtuale tramite la tecnologia peer to peer e senza affidarsi ad intermediari, proprio come le azioni e il mercato exchange, si può guadagnare sul surplus generato dal loro valore.

In cosa consiste il trading di Bitcoin con CFD

I CFD o Contract for Difference (contratti per differenza) sono gli strumenti più semplici per guadagnare con il trading di Bitcoin.

I CFD sono un contratto di tipo derivato, che consente di scambiare asset o azioni senza possederle. Con questa modalità, il trader investe a margine, prevedendo la direzione in cui si muoverà il prezzo dell’asset.

In altre parole, se prevede un aumento del prezzo, il trader va long (“acquista” Bitcoin), mentre se prevede un calo del prezzo, va short (“vende” Bitcoin). Poi, proprio in base a queste previsioni, il trader è in grado di ottenere un guadagno.

Rischi del trading con Bitcoin

Purtroppo il trading con Bitcoin ha anche degli svantaggi.

Innanzitutto, la volatilità di questa criptovaluta la rende imprevedibile. A un rialzo può seguire subito un calo e viceversa. Ciò richiede al trader di agire immediatamente: non è possibile indugiare sulle previsioni.

Inoltre, un altro svantaggio del bitcoin è il rischio che in futuro scoppi la bolla speculativa in cui è intrappolato. In altre parole, il continuo aumento di valore di questa moneta, vissuto negli ultimi anni, può riversarsi sui trader, portando i prezzi a livelli insostenibili da un giorno all’altro.

Come iniziare a fare trading sui Bitcoin

Per iniziare a fare trading sui Bitcoin bisogna registrarsi su una piattaforma affidabile e sicura.

Una delle migliori in Italia è sicuramente l’app Bitcoin Prime, che funge da supporto per il trading di asset finanziari e bitcoin con CFD.

Creando un account gratuito su questo software veloce e dotato di crittografia SSL, avrai accesso ad analisi di mercato e approfondimenti sull’andamento dei mercati finanziari, basati sui dati in tempo reale.