Mancano due settimane al via ufficiale del Palio 2022, che avverrà giovedì primo settembre alle 23 con la presentazione ufficiale dei fantini e il sorteggio delle batterie. Sempre nello stesso giorno, in piazza San Secondo si terrà il mercatino del Palio, con le variopinte bancarelle che metteranno in vendita fazzoletti e oggettistica con i colori dei rioni, borghi e comuni.

Vendite dei Biglietti

Buone i primi riscontri della vendita dei biglietti per il Palio. “I primi dati ci confermano che stiamo confermando il trend degli anni pre pandemia” afferma il sindaco Maurizio Rasero.

Consiglio del Palio

Intanto, giovedì 25 agosto alle 19 nella sala consigliare di Palazzo Civico si terrà l’ultimo Consiglio del Palio. Due i temi all’ordine del giorno: l’integrazione della disciplina organizzativa con appendice antidoping e gli ultimi dettagli organizzativi del Palio e delle iniziative collaterali.

La città nel mentre, si prepara al tanto atteso ritorno della corsa: da lunedì sono iniziati i lavori per l’allestimento delle tribune e della pista davanti al Palazzo della Provincia.

Modifiche alla viabilità

Dal 18 agosto le chiusure interesseranno piazza Alfieri nel tratto compreso tra corso Alfieri e via Leon Grandi. L’accesso e l’uscita degli aventi diritto alla via Leon Grandi saranno garantiti da via Teatro Alfieri. Sempre dallo stesso giorno sarà vietata la sosta veicolare in Largo Saracco per n.10 stalli di parcheggio a ridosso del fabbricato dell’ex Intendenza di Finanza.

Dal 21 agosto alle ore 7 saranno vietate sosta e circolazione veicolare in Piazza Alfieri nel tratto compreso tra corso alla Vittoria e corso Alfieri lato portici Pogliani. Sarà consentito l’accesso al parcheggio interno con ingresso dalla rotatoria in corso alla Vittoria e uscita da piazza Libertà.

Dalle 7 del 24 agosto, invece saranno vietate sosta e circolazione veicolare in piazza Alfieri sull’intera area di parcheggio interno, esclusi i mezzi degli operatori mercatali in relazione ai mercati del 24, 27 agosto.

Dal 28 agosto sarà vietata la sosta e circolazione veicolare in Piazza Libertà e sull’intera area di Largo Saracco.