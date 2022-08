Tipi di pneumatici per auto: come scegliere gli pneumatici per l’auto

Con l’attuale varietà di prodotti per pneumatici e le informazioni contrastanti che arrivano da ogni parte sulle proprietà dei modelli, può essere molto difficile per i proprietari di auto decidere a cosa dare la preferenza.

Se tutte le strade fossero lisce, asciutte e diritte, non ci sarebbe bisogno di scanalature speciali o di battistrada applicati all’esterno del pneumatico. I pneumatici lisci senza battistrada hanno una superficie di contatto più ampia e una migliore trazione, ma solo su una superficie asciutta.

Ma le strade non sono mai perfette. Una volta che ci si imbatte in una strada bagnata, uno strato d’acqua pericoloso può accumularsi tra la superficie stradale e il pneumatico senza battistrada. E questo porta a sbandamenti e incidenti. I pneumatici con battistrada tengono lontana l’acqua e garantiscono anche una buona trazione su buche e avvallamenti. Quando si tratta di guidare in ogni tipo di condizione stradale, niente funziona meglio di uno pneumatico con battistrada per una guida sicura.

È possibile scegliere pneumatici con tre tipi di battistrada: classico, direzionale e asimmetrico.

Classico

Questo tipo di battistrada è chiamato anche battistrada simmetrico. Gli pneumatici con questo tipo di battistrada sono i più utilizzati per la loro versatilità. È il tipo di gomma che la maggior parte dei produttori monta sulle proprie auto.

La gomma con battistrada classico è adatta alla guida in condizioni urbane. È una scelta ragionevole a un prezzo accessibile. Tuttavia, va detto che la controllabilità del veicolo non sarà delle migliori, soprattutto quando si tratta di guidare su strada bagnata.

Direzionale

Gli pneumatici con questo battistrada sono ottimi per le auto straniere, ma gli esperti non ne consigliano l’installazione sulle auto non dotate di ABS: ciò comporterebbe un aumento dello spazio di frenata.

Naturalmente, il battistrada direzionale ha i suoi vantaggi. Permette di migliorare la controllabilità, fornisce un eccellente drenaggio e stabilizza l’auto. La guida sul bagnato è estremamente confortevole.

Asimmetrico

Il battistrada ha due lati: interno ed esterno. Quando si montano gli pneumatici, è necessario rispettare la direzionalità. Il lato interno è progettato per drenare l’acqua, riducendo così il rischio di aquaplaning. Il lato esterno è progettato per rendere il veicolo più maneggevole e migliorare la stabilità in curva.

Come sostituire gli pneumatici in caso di forti danni

Quando si sostituisce uno pneumatico con uno di gomma, è necessario seguire il principio di base: lo spessore del battistrada di uno pneumatico di pelle deve essere identico. Se non c’è modo di cambiare il pneumatico, è opportuno ricordarsi di almeno 2 pneumatici, per non alterare l’equilibrio tra i battistrada, che arriverebbe fino al brutto taglio dell’auto. In questo caso è possibile che il pneumatico sia stato ricostruito di recente e che non sia stato in funzione per più di un centinaio di chilometri, il che non influisce sulla tenuta dell’auto.

Come scegliere la gomma giusta?

Bisogna sapere che ogni pneumatico ha un limite di velocità massima e un carico limite. Il codice di velocità è una lettera dell’alfabeto che indica la top speed per cui è stato omologato. L’indice di carico è un codice numerico che corrisponde al carico massimo. Notate bene che è vietato usare un indice di carico inferiore a quello sul libretto di circolazione. Invece è possibile montare uno pneumatico con un indice di velocità superiore. Le misure vanno rispettate fedelmente.

Sulla spalla della gomma fate attenzione anche al codice alfanumerico: le ultime quattro cifre indicano la settimana e l’anno di produzione. Al momento dell’acquisto è importante rendersi conto dell’anno di fabbricazione e se lo stoccaggio è avvenuto secondo le normative. La vita massima di un pneumatico si attesta attorno a 2-3 anni, dopodiché inizia un processo di indurimento che fa perdere le caratteristiche principali.

Altri consigli utili

In questo modo è possibile prendere visione dei commenti di altri utenti su un determinato tipo di pneumatici. Oltre alla scelta delle gomme moto migliori ricordate di tenere sempre sotto controlla la pressione di gonfiaggio. La pressione ottimale degli pneumatici è riportata sul manuale d’istruzioni di ogni moto. Per un impiego su strada in media la pressione si aggira in un intervallo tra i 2,3 bar (sull’anteriore) ai 2,5 bar (sul posteriore).

