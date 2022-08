Spostata a venerdì l’apericena al profumo di mare da Bar A Onda, prenotazioni ancora aperte

Inizialmente prevista per venerdì 29, l’apericena dal profumo di mare di Bar A Onda, presso il Mercato Coperto di Asti, è stata rinviata di una settimana per le previsioni meteo avverse.

L’appuntamento è dunque per venerdì 5 agosto: è questa la nuova data dell’apericena a base di pesce proposta da Bar A Onda, in piazza Libertà ad Asti, in collaborazione con il ristorante Tuais di Odalengo Piccolo. E’ necessaria la prenotazione entro mercoledì 3 agosto al numero 338 8788196.

La proposta è:

Bruschette con paté di melanzane e cozze

Cocktail di salmone e insalatina di finocchi e arancia

Tentacoli di piovra con patete e olive

Insalata di riso con frutti di mare

1 calice di Vino a scelta tra Prosecco DOC o Langhe Arneis

Prezzo 15 euro

Sorbetto al limone 3 euro

Sorbetto con vodka alla menta 3.50 euro