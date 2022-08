Sport, musica e buona cucina alla festa patronale di Vigliano d’Asti

Ai nastri di partenza i festeggiamenti patronali di Vigliano d’Asti che ritornano a pieno regime dal 3 al 10 agosto 2022 presso i padiglioni coperti del centro sportivo G.B. Conti di via Boglietto.

La pro loco, organizzatrice delle manifestazioni, fedele ad una tradizione consolidata di successi, ha preparato un ricco programma ludico sportivo, enogastronomico e di intrattenimento.

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO sono in programma la tradizionale corsa podistica non competitiva CORRENDO PER VIGLIANO, giunta alla sedicesima edizione e la camminata QUATTRO PASSI PER VIGLIANO che porterà i partecipanti tra le vigne e le valli alla scoperta delle balene viglianesi. Al termine servizio ristoro e pasta party.

SABATO 6 AGOSTO dalle ore 20.00, prenderà il via la kermesse enogastronomica e musicale: la Pro Loco proporrà gli agnolotti tradizionali e il GRAN FRITTO MISTO ALLA PIEMONTESE, preparato con carni provenienti da allevamenti piemontesi, con i classici 10 pezzi (bistecca di vitello, bistecca di pollo, polpettine, cervella, fegato, semolino dolce, amaretto, mela, carote e bagnet), mentre l’orchestra LA BERSAGLIERA farà volteggiare sulla pista gli appassionati del ballo. Ospite d’onore della serata MARCO ZETA. Per un miglior servizio è vivamente consigliata la prenotazione. Tel. 347 9170158.

DOMENICA 7 AGOSTO pomeriggio dedicato ai più piccoli che sono attesi alle 17.00 dalle fatine di Bimbingioco.

Alle 17,30 Presentazione del libro “Fossili e territori” di Laura Nosenzo con la partecipazione degli alunni della scuola primaria di Vigliano d’Asti.

Alle 20.00 serata enogastronomica. Si replica con lo stesso menù di sabato, agnolotti e fritto misto alla piemontese, poi tutti in pista con il gruppo DIVINA Sarà la serata del raduno delle leve 1962-1972-1977. Per un miglior servizio è vivamente consigliata la prenotazione. Tel. 347 9170158.

La festa proseguirà poi con due appuntamenti molto attesi e sempre molto apprezzati: LUNEDI’ 8 AGOSTO, SAPORE DI MARE 1, antipasto di mare, gran fritto di pesce, dolci e ottimi vini; si balla con l’orchestra di SONIA DEI CASTELLI, ospite della serata LORIS GALLO

MERCOLEDI’ 10 AGOSTO, SAPORE DI MARE 2, i cuochi vi attendono per il bis di pesce. La serata musicale che chiuderà i festeggiamenti avrà come protagonista l’orchestra di “AURELIO SEIMANDI”

Per un miglior servizio anche per le serate del pesce è vivamente consigliata la prenotazione. Tel. 347 9170158

Durante tutte le manifestazioni al Centro sportivo sarà attiva l’area gioco per i bambini con i gonfiabili e sarà possibile visitare l’area espositiva dedicata alla “Viglianottera”, la fedele ricostruzione del fossile di balenottera ritrovato nella frazione Valmontasca nel 1959.