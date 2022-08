Siena, martedì il Palio, ultimo appuntamento prima della corsa astigiana. I cavalli ammessi alle prove

Si avvicina il Palio di Siena, in programma martedì 16 agosto. Una data particolarmente importante perché ad allora mancheranno solo più che una manciata di giorni alla corsa di Asti, in programma il 4 settembre. Oggi è stato presentato il drappellone, opera del Maestro Andrea Anastasio che andrà alla contrada vincitrice.

Sono dieci le contrade che prendono parte al Palio: Tartuca, Lupa, Giraffa, Civetta, Leocorno, Nicchio, Valdimontone, Onda, Selva e Chiocciola.

Nel frattempo continuano le fasi di avvicinamento alle corse: il Comune di Siena ha reso noto i cavalli che prenderanno parte alla prove regolamentate per scegliere i cavalli che verranno assegnati al Palio. Saranno 6, perché 4 (tra cui Zio Frac, cavallo vincitore il 2 luglio per la contrada del Drago) parteciperanno direttamente alla Tratta (ovvero l’assegnazione dei cavalli scelti per il Palio alle rispettive contrade). Alcuni di questi mezzosangue, probabilmente correranno sulla pista di piazza Alfieri il 4 settembre.

I CAVALLI CHE PARTECIPERANNO ALLE PROVE DI NOTTE

ABBASANTESA – Nicola Dessì

ANI’ DE MARCHESANA – Brando Mariotti Bonucci

ANTELIOS – Paolo Bossini

ANTINE DAY – Mattia Chiavassa

ARDAVLI – Paolo Giachetti

ARES ELCE – Fabrizio Macucci

ARESTETULESU – Mark Harris Getty

ARREBOCADA – Sebastiano Vigilante

ASTORIUX – Marcello Roti

AURUS – Mark Harris Getty

BALENTIA AA – Mario Vannini

BANZAY AA – Mattia Chiavassa

BENITO BAIO AA – Lorenzo Pellegrini Quarantotti

BIRIDI AA – Alessandra Paparozzi

BOMBOLO AA – Vittorio Vannini

BOMBOLONE AA – Mario Savelli

CARISMATICA AA – Lorenzo Maria Vincenti

CARONTES AA – Giovanni Fattorini

CASSIOX AA – Alessandro Neri

CAVEAU AA – Filippo Toti

CHIOSA VINCE AA – Maurizio Carboni

CORALLO SARDO AA – Nicolò De Matteis

COSSITA AA – Carlo Sanna

CRIPTHA AA – Antonino Vallone

CUPIDO NIGHT AA – Mauro Bisconti

DIONISO DA CLODIA – Vittorio Vannini

REMOREX – Massimo Columbu

RIO MANIGOS – Maurizio Carboni

ROTEGAGIU – Roberto Meniconi

SOLU TUE DUE – Chiara Falciani

SYMPOSYUM – Massimo Columbu

TABACCO – Antonio Siri

TAKATURSA – Rachele Rosso

TALE E QUALE – Lucia Toto

TESEO DA CLODIA – Luca Francesconi

TIEPOLO – Alessandro Favilli

TOUT BEAU – Tommaso Furielli

TRIKKE – Roberto Meniconi

UN’ALTRA TE – Massimo Martelli

UNAMORE – Stefano Vanni

UNGARO DE BONORVA – Harry Arthur Louis Westerman

UNGAROS – Alessio Dominici

UNNIGHY – Mark Harris Getty

URIAN – Massimo Columbu

URMIA – Mario Savelli

VALLEROZZI – Mario Fracassi

VALOROSA GEMMA – Matteo Becagli

VARINA – Marius Dantis

VENTO FRESCO – Tomaso Fenu

VERANU – Federico Arri

ZENIATA – Gavino Carboni

ZENIOS – Laura Benocci

ZENIS – Elvira Valenti

ZENTILES – Dario Colagè

ZETANNA – Luca Boldrini

ZEURI – Vittorio Vannini

ZEUS ZENO – Romina Miseria

ZILLA – Federico Guglielmi

ZIO ROSAS – Mark Harris Getty

ZIRRA – Mirian Dui

CAVALLI AMMESSI DIRETTAMENTE ALLA TRATTA DEL 13 AGOSTO

REO CONFESSO – Antonino Vallone

VIOLENTA DA CLODIA – Theodore William Thomas Westerman

VISO D’ANGELO – Niccolò Bianchi

ZIO FRAC – Enrico Bruschelli

