Si terrà a San Damiano il convegno “Lina Borgo: un ponte tra passato e presente. Le sfide educative, oggi come ieri”

Venerdì 2 settembre 2022, presso il Foro Boario di San Damiano, si terrà il convegno “Lina Borgo: un ponte tra passato e presente. Le sfide educative, oggi come ieri” organizzato dal Polo cittattiva per l’Astigiano e l’Albese – I.C. di San Damiano con l’associazione “Le donne della Lina”, l’Aimc di Asti e in collaborazione con il Comune di S. Damiano che ha messo a disposizione gratuitamente i locali.

La mattinata vedrà come relatrici: la prof.ssa Laurana Lajolo, che modererà anche l’incontro, la dott.ssa Rosangela Cuniberti, la dott.ssa Marilena Galante e le insegnanti Sabrina Rosio e Marinella Di Francisca.

Di seguito gli argomenti trattati:

Prof.ssa Laurana Lajolo

– Profilo biografico di Lina Borgo

– Novità nel contesto socio politico culturale astigiano: obiettivi educativi

Dott.ssa Marilena Galante

– Metodo e ispirazione pedagogica Frobel, Vittorino da Feltre, Ferrante Aporti, Montessori

– Idea di inclusione

– Cittadinanza

– Esperienza multidisciplinare (riferimento alla scuola attiva e alle intelligenze di Gardner)

– Ruolo del docente : documentazione, diario di bordo

Dott.ssa Sabrina Rosio

– Riflessione bambini attuali-ieri

– Utilizzare strumenti continuamente riciclati lavagnetta/disegno sul pavimento

– Disegno sul pavimento: competenze di base per arrivare ai traguardi di sviluppo (disegno dal vero, osservazione della realtà)

– Utilizzo della lavagnetta: manualità e motricità fine

– Verticalità dei traguardi di sviluppo della competenza spaziale e logica, dell’utilizzo di linguaggi non verbali

– Aspetto sociale

Ins.te Marinella Di Francisca

– Teatro: trasversalità dei traguardi di competenza

*cooperazione tra pari e non

*utilizzo dei linguaggi verbali e non

*orientamento spaziale

Prof.ssa Rosangela Cuniberti

– Sintesi conclusiva.

– Gli elementi fondanti del metodo L. Borgo: idea di formazione, di bambino, di apprendimento, di sapere ecc.

– L’attualità del metodo L. Borgo: sintonia con i più recenti indirizzi di ricerca ed i fondamentali riferimenti programmatici.

– Ri – pensare le pratiche: alcune coordinate per l’azione didattica.

Modererà l’incontro la prof.ssa Laurana Lajolo