Si corre il Palio! Presentazione ufficiale questa mattina a Palazzo Mazzola

Si è tenuta questa mattina, presso il cortile di Palazzo Mazzola, la conferenza stampa di presentazione del Palio di Asti 2022. Tra i presenti il Sindaco Maurizio Rasero, il Capitano del Palio Michele Gandolfo, la Presidente del Collegio dei Rettori Giorgia Mancone e il Caporedattore Rai Francesco Marino.

Il Palio, che darà ufficialmente il via al tradizionale Settembre Astigiano, sta già riscuotendo un grande successo: oltre il 70% dei 5300 biglietti tribuna sono già venduti, esaurite le tribune Gutturai, Isnardi, Argano e Catena A e in esaurimento la tribuna Alfieri centrale. In deciso aumento anche l’interesse registrato da parte dei turisti stranieri. Per accogliere l’entusiasmo e la voglia di partecipare del pubblico sono stati aggiunti ulteriori 5000 posti nel parterre al prezzo popolare di 5 €.

“Domenica 4 settembre la nostra più antica tradizione torna finalmente a rinnovarsi – ha dichiarato il Sindaco Maurizio Rasero –. Tutto il mondo del Palio si appresta a vivere i prossimi giorni con la consueta passione e slancio, senza dimenticare le tante difficoltà degli ultimi due anni. Sono certo che questa edizione “della ripartenza” sarà ancora più coinvolgente e memorabile. Ricordo ancora una volta che il Comune è sempre al fianco di tutti i Comitati, ben consapevole che senza il loro prezioso contributo non ci sarebbe il Palio. Mi auguro che anche i numerosi turisti presenti in città vengano gioiosamente travolti da questo spirito di festa, segno distintivo dell’antica tradizione medioevale, così ben rappresentata nel nostro splendido corteo storico“.

Il Capitano del Palio, Michele Gandolfo ha espresso la sua emozione per questo Palio 2022: “Due anni lunghissimi ci hanno privato della nostra manifestazione, ma ormai ci siamo! Per me e per il mio gruppo è giunta l’ora di riprendere i cavalli e prepararci alla sfilata e al momento più solenne ed emozionante per il Capitano: chiedere licenza al sindaco di correre il Palio e poi via per il giro al galoppo sospinto da tutta la piazza e da tutte quelle persone che vivono di Palio 365 giorni l’anno!

Andiamo e che San Secondo ci assista! Sul podio controllerò che tutta si svolga nel rispetto del regolamento e poi che vinca il migliore! E che sia il miglior Palio che abbiamo mai potuto vivere!”

Emozione ed orgoglio traspaiono dalle parole della Presidente del Collegio dei Rettori Giorgia Mancone: “Sono ormai trascorsi quasi 3 anni dall’ultima edizione del Palio di Asti. Sono stati anni difficili, la città ed i nostri Comitati hanno subito perdite, dei propri cari, di amici, di anime vere, di cuori pulsanti della manifestazione, a tutti loro va il nostro ricordo. Sarà un Palio della rinascita, dopo tanta attesa. Abbiamo già assaporato un anticipo durante il mese di maggio, in occasione della Stima del Palio, dell’Offerta a San Secondo, del Paliotto e della Sbandierata del Santo. Adesso ci prepariamo a vivere la settimana del Palio, intensa e ricca di emozioni. Piazza San Secondo sarà animata dal mercato medioevale con le bancarelle del Palio, avverrà la presentazione dei fantini dal balcone del palazzo civico, ci saranno le cene ed i cenini.

La sfilata dei bambini e il corteo storico faranno da preludio alla disputa del Palio, che torna alla sua forma tradizionale. Con l’attenta collaborazione dell’amministrazione e della Commissione Veterinaria i Comitati hanno selezionato e qualificato per la corsa esemplari mezzosangue di altissimo livello. Nonostante la ruggine, nonostante gli anni trascorsi, ci siamo fatti trovare pronti e siamo in trepidante attesa di vivere il Palio, la festa di Asti.”

“Dopo una collaborazione di decenni siamo contenti di aver siglato questo rapporto attraverso la media partner – ha affermato Francesco Marino, caporedattore Rai – Quest’anno il Palio di Asti sarà trasmesso in diretta dalle 18.00 alle 19.00 su Rai Tre a cura della Testata Giornalistica Regionale, redazione di Torino. La vera novità è che anche dopo le 19:00 la diretta continuerà sul web grazie all’app di RaiNews che darà la possibilità di seguire il Palio anche dall’estero. Nelle ultime edizioni il Palio ha avuto una media di 700mila spettatori con punte di 1 milione e 600 mila“.

GRP Televisione, canale 15, seguirà i festeggiamenti a partire dal corteo storico delle ore 14.

Il programma

Giovedì 1 settembre

Dalle ore 10 alle ore 24: Mercatino del Palio in Piazza San Secondo

Dalle ore 23: Presentazione ufficiale dei fantini presso il Palazzo Civico, Piazza San Secondo

Venerdì 2 settembre

Dalle ore 10 alle ore 19: Mercatino del Palio in Piazza San Secondo

Dalle ore 9 alle ore 10:30 e dalle ore 16:30 alle ore 18: Prove ufficiali del Palio, Piazza Alfieri, ingresso gratuito

Cene propiziatorie a cura dei Comitati Palio

• Borgo Torretta Piazza N.S. di Lourdes – cortile parrocchia | ore 20:30

• Borgo San Marzanotto Palatenda oro/blu – Piazza di San Marzanotto paese | ore 19.30

• Rione San Silvestro Circolo Dipendenti Comunali, Via del Bosco 10 | ore 21

• Borgo Viatosto Loc. Viatosto – Giardino antistante la sede del Comitato | ore 20

• Borgo San Lazzaro Loc. Valleversa 118 – Sede sociale | ore 20

• Borgo San Pietro Piazza San Pietro | ore 20:30

• Comune di Baldichieri Giardino della Casa Comunale, Piazza Romita | ore 20:30

• Comune di Castell’Alfero Piazza Castello | ore 20:30

• Comune di San Damiano Foro Boario – Piazza 1275 | ore 20:30

• Comune di Montechiaro Piazza Umberto I | ore 20:30

Sabato 3 settembre

Dalle ore 10 alle ore 19: Mercatino del Palio in Piazza San Secondo

Ore 14:45: Sfilata dei bambini con partenza da Piazza Cairoli

Percorso: Corso Alfieri, Via Gobetti, Piazza San Secondo, Via Garibaldi, Piazza Alfieri

Dalle ore 16.30: Prova della vigilia, Piazza Alfieri, ingresso gratuito

Cene propiziatorie a cura dei Comitati Palio

• Borgo Santa Maria Nuova Corso Alfieri (tratto tra Piazza Alfieri e Via del Cavallino) | ore 20:30

• Borgo Don Bosco Cortile Oratorio Don Bosco – Corso Dante 188 | ore 20

• Rione San Martino San Rocco Cortile di Palazzo Ottolenghi – C.so Alfieri 350 | ore 20:30

• Rione Cattedrale Cortile del Michelerio – Corso Alfieri 381 | ore 20

• Borgo Tanaro Cortile Scuola Parini – Via Don Andrea Ferrero 7 | ore 20:30

• Rione Santa Caterina Piazza Santa Caterina | ore 20:30

• Rione San Secondo Piazza San Secondo | ore 20:30

• Rione San Paolo Via Cavour | ore 20:30

• Comune di Moncalvo Piazza Carlo Alberto | ore 20:30

• Comune di Nizza Monferrato Piazza Martiri di Alessandria (Piazza del Comune) | ore 20,30

Domenica 4 settembre

Ore 10: Cerimonia della benedizione del cavallo e del fantino presso le parrocchie cittadine

Ore 11: esibizione degli sbandieratori dell’A.S.T.A. in Piazza San Secondo

Ore 14: Corteo Storico con partenza da Piazza Cattedrale

Con la partecipazione di milleduecento figuranti in rappresentanza dei 21 Rioni, Borghi e Comuni della Provincia che partecipano al Palio. Il corteo è aperto dal Gruppo del Capitano del Palio e dagli sbandieratori dell’A.S.T.A. ed è chiuso dal Carroccio, scortato dagli Armigeri.

Percorso del Corteo Storico: Piazza Cattedrale, Via Caracciolo, Piazza Cairoli, Corso Alfieri, Via Gobetti, Piazza San Secondo, Via Garibaldi, Via Gardini, Piazza Alfieri.

Ore 16: Corsa del Palio con cavalli montati a pelo (senza sella) in Piazza Alfieri. Tre batterie da sette cavalli, finale da nove.

Ore 17: Esibizione degli sbandieratori

Ore 18:00: Finale ed assegnazione del palio