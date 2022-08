Si chiude a Nizza Monferrato il festival Monferrato Classica

Venerdì 2 settembre, al Foro Boario di Nizza Monferrato, ultima tappa di Monferrato Classica, un evento diffuso a firma del Maestro Alex Leon e promosso dall’Associazione H.E.R., con il concerto del Maestro Massimo Quarta accompagnato, nella sua esibizione, dalla Monferrato Classic Orchestra.

Tra giugno e settembre, le città di Alessandria, Acqui Terme, Nizza e Casale Monferrato, che hanno dato il patrocinio a questo momento musicale, sono state unite da un unico filo conduttore: le vibrazioni delle note suonate dai protagonisti di questo cartellone che ha portato artisti di fama internazionale nel nostro territorio.

Un percorso musicale nella terra Unesco che ha dato la possibilità ai numerosi spettatori di godere delle bellezze del Monferrato, diventando testimoni di un progetto che ha l’ambizione di voler costruire, attraverso la musica, un manifesto di sostenibilità e di rispetto dell’ambiente.

“Nizza Monferrato è stata una piazza che sin dalla prima sera è riuscita ad accogliere con entusiasmo i musicisti, senza alcuna diffidenza né reticenza. Ricca e generosa, ha teso la mano al mio progetto e a tutte le persone che hanno collaborato, che qui si sono sentite subito a casa. Monferrato Classica è stato un viaggio ricco di emozioni. -racconta Alex Leon, direttore artistico della manifestazione- Questa ultima data, per me è importante perché salirò sul palco con quello che è stato sia il mio maestro di musica che Maestro di vita: Massimo Quarta, tra i più grandi violinisti a livello internazionale. Ci tengo molto a suonare davanti a questo pubblico, il mio personale ringraziamento alla città e all’Amministrazione che ha creduto in Monferrato Classica”.

Un programma che coinvolge la Monferrato Classic Orchestra che, con Massimo Quarta, suoneranno musiche di Felix Mendelssohn, concerto per violino in mi minore e di Ludwig van Beethoven, Sinfonia n.7

“La Monferrato Classic Orchestra è diventata recentemente l’ orchestra della Città e del Teatro di Casale Monferrato. Questo permetterà alla nostra realtà di arricchire ulteriormente con nuove ed innovative proposte artistiche la vita culturale della città e limitrofe, preziosi patrimoni UNESCO -afferma Sabrina Lanzi, presidente e direttore artistico di MCO- In collaborazione con Monferrato Classica e il Maestro Massimo Quarta nasce questo grande progetto sinfonico che consentirà alla MCO di acquisire un’ulteriore visibilità sulla scena musicale del territorio piemontese“.

Monferrato Classica, si inserisce all’interno di un progetto più ampio che per tutta l’estate ha coinvolto le piazze di Acqui Terme con dibattiti, incontri, divertimento e territorio. Revolution Culture, anche questo ideato e diretto da Alex Leon e sostenuto dall’Associazione H.E.R come spiega la Project Manager Graziella Boi: ”I concerti di Massimo Quarta e la Monferrato Classic Orchestra chiudono la seconda edizione e aprono la nuova stagione. Abbiamo scelto di creare questo “rito di passaggio” tra una stagione musicale e l’altra con Quarta, per dare un senso nuovo al progetto di Revolution Culture e soprattutto di Monferrato Classica. La parola chiave del progetto vuole essere “rigenerazione” che è il messaggio che la natura continua a mandarci nonostante crisi climatiche e sociali. Attraverso l’interprete dell’artista più selvaggio ed esagerato, vogliamo rappresentare questo concetto e inaugurare il nuovo con la celebrazione del vecchio”.

“Il territorio del Monferrato è stato il palcoscenico naturale sul quale hanno rivissuto i grandi maestri.

”Monferrato Classica, per il primo anno a Nizza, ha aggiunto valore al nostro cartellone estivo, già ricco di eventi e di proposte di grande qualità. Le note dei grandi compositori, interpretate da grandi maestri, si sono diffuse per le vie, le piazze e le colline, coinvolgendo sempre più i nicesi e i tanti turisti che vivono le nostre colline.” Afferma il sindaco di Nizza Monferrato Simone Nosenzo “Senza dubbio un progetto che troverà ancora spazio nella nostra città.”

Il costo del biglietto è di euro 25 comprensivo di una degustazione vino e prodotti monferrini.

Per informazioni e biglietti contattare il numero: 339 408 3494 o consultare il sito https://monferratoclassica.it/