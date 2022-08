Si avvicina il Palio di Siena, ultimo appuntamento prima della corsa astigiana

Si riaccendono i riflettori sul Palio di Siena, in vista dell’appuntamento del 16 agosto, quando si correrà il Palio dell’Assunta. Una data particolarmente importante perché ad allora mancheranno solo più che una manciata di giorni alla corsa di Asti, in programma il 4 settembre.

Sono già iniziate le previsite per i cavalli i mezzosangue sono 78: rispetto al Palio di luglio si pensa ad un lotto di cavalli più “esperti” della piazza. Tra i mezzosangue più ambiti dai popoli delle contrade: il vincitore del Palio del 2 luglio Zio Frac, i già vincitori Remorex e Tale Quale e gli attesi Schietta, Violenta da Clodia e Tale e Quale.

Il prossimo appuntamento ufficiale del Palio sarà sabato 13 agosto, con la Tratta, ovvero l’assegnazione dei cavalli scelti per il Palio alle rispettive contrade, precedute dalla cosiddette “prove di notte”, utilizzate sempre per osservare e scegliere i cavalli che correranno in piazza del Campo il 16 agosto.

Le contrade che correranno il Palio dell’Assunta 2022 sono: Tartuca, Lupa, Giraffa, Civetta, Leocorno, Nicchio, Valdimontone, Onda, Selva e Chiocciola.