“Shoefiti” ad Asti: scarpe appese in corso Matteotti, quale significato?

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del fatto che, in questi giorni ad Asti, all’inizio di corso Matteotti, è apparso un paio di scarpe appeso ad un filo che attraversa la via. Non sono scarpe messe ad asciugare, vista la distanza dal balcone ma si tratta di “shoefiti”, termine coniato nel 2005 negli Stati Uniti dalla fusione delle parole shoe (scarpa) e graffiti e fa riferimento a scarpe legate con i lacci ed appese ai fili delle linee elettriche e telefoniche. Questa usanza per comunicare “ad alta tensione” si è poi diffusa grazie ad internet dall’America all’Europa.

Questo fenomeno si presta a disparate interpretazioni dall’avviso di un evento o di una festa alla consuetudine di certi soldati di lanciare i loro scarponi.

Ma anche ad accezioni negative. Spiega Mattia, abitante in corso Matteotti ed autore di una delle due foto, “altre interpretazioni dicono che appendere le scarpe ai fili serva come segnalazione di luoghi dove vi è spaccio o consumo di droghe oppure una pratica usata dalle bande giovanili per delimitare i loro confini o per commemorare un loro affiliato scomparso”.

Tra curiosità e dubbi, in attesa del prossimo temporale estivo che spazzerà via le scarpe, tuttavia, gli abitanti di corso Matteotti sono decisamente preoccupati per il degrado del tratto compreso tra piazza Marconi e via Guttuari. Frequenti assembramenti di persone presso alcuni locali in ore serali e notturne, con schiamazzi, urla e risse, rendono difficile il riposo notturno ed anche una semplice passeggiata nella via. In aggiunta, abbandono di rifiuti da scatoloni a bottiglie e sporcizia ovunque come si vede dalle foto scattate di recente. Dopo una prima riunione martedì scorso, ora gli abitanti si stanno organizzando in un comitato per presentate le loro istanze alle Istituzioni cittadine.