Serata benefica e concerto con la Banda Municipale di Rocchetta Tanaro

Martedì 16 agosto, all’interno dei festeggiamenti patronali Madonna d’Agosto di Rocchetta Tanaro, si terrà il concerto della banda municipale.

L’appuntamento è per le 21,30 in piazza Piacentino. Tutte le offerte saranno devolute in beneficenza. La banda, diretta dal maestro Corrado Schialva, proporrà un repertorio che spazia dalla musica classica a colonne sonore da film con escursioni nel pop e nel rock. Presenta la serata Nicoletta Visconti.