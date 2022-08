San Damiano partecipa al bando “”Piemonte innovazione e sviluppo 2022 Next Generation”

Il Comune di San Damiano ha partecipato al bando “Piemonte innovazione e sviluppo 2022 Next Generation” sotto l’egida dell’Anci Piemonte. Il progetto premierà quelle amministrazioni comunali che erogano servizi per il benessere della comunità e le piccole imprese. L’Amministrazione ha partecipato con il progetto “Scollinando insieme tra vini e tartufi”. Sono previsti premi in denaro e natura per i partecipanti vincitori.

L’amministrazione stipula un abbonamento con la piattaforma Smart24PA

Nell’ottica di rendere sempre più efficiente dal punto di vista informatico l’Amministrazione Pubblica, il Comune ha stipulato un abbonamento con la piattaforma Smart24PA del Sole 24 Ore, e al relativo quotidiano. Daremo la possibilità a tutti i nostri dipendenti ai servizi dell’abbonamento per una più agevole consultazione, oltre alla possibilità di creare occasioni di aggiornamento per il personale grazie alla possibilità di partecipare a diversi webinair.

Nuovo regolamento per il baratto amministrativo

Il Consiglio comunale ha approvato un aiuto alle fasce deboli della popolazione per il pagamento dei tributi comunali con la forma del baratto amministrativo, con un nuovo regolamento. Il nuovo regolamento aumenta il limite ISEE per accedere al baratto amministrativo. Ogni nucleo familiare può aderire al baratto per un ammontare di morosità massimo di 800,00 per ogni

annualità di baratto. Una morosità di 800,00 viene compensata da n. 110 ore di attività di pubblica utilità. I destinatari del “baratto amministrativo” sono nucleo familiari residenti, con un indicatore ISEE non superiore a € 12.000,00 e che hanno tributi comunali non pagati al 31 dicembre dell’anno precedente. Il titolare della posizione debitoria può presentare domanda compilando un apposito modello entro il 30 aprile di ogni anno. Per l’anno 2022, la scadenza per la consegna della domanda è fissata al 31 agosto

Approvato il regolamento per la frequentazione dei parchi cittadini

E’ stato approvato il nuovo regolamento per la frequentazione dei parchi e della aree verdi del Comune. Il limite orario di apertura è fissato alle ore 23 ed è vietato organizzare feste private senza l’autorizzazione preventiva del Comune.

Il Comune cerca nonni civic

L’inizio dell’anno scolastico è ormai alle porte e il Comune di San Damiano sta cercando volontari per fare il nonno vigile, con compito di sorveglianza davanti alle scuole nell’orario di entrata ed uscita degli alunni oppure come accompagnatore di scuolabus con compito di assistenza dei bambini che utilizzano il servizio di trasporto scolastico. Non è prevista nessuna remunerazione, ma un ringraziamento sotto forma di colazione gratuita negli esercizi locali che aderiscono all’iniziativa e un abbonamento annuale ad un quotidiano. Per informazioni e adesioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Sevizi Sociali del Comune: 0141/97.50.56.