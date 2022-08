Sabato l’inaugurazione della mostra di grandi tele a Montechiaro d’Asti

Sabato prossimo nel cenacolo d’arte di Montechiaro d’Asti, diretto da Ernestino Rebaudengo denominato artpalio (creatori di cultura), in via Vittorio Emanuele, si apre la mostra delle grandi tele che hanno illustrato in questi anni dal 1976, la prima partecipazione del Comune al Palio di Asti, la fiera del tartufo ed il mondo del tambass.

“Il sottoscritto si dedica dal oltre 50 anni all’evoluzione culturale del suo paese, in quanto sono “figlio d’arte” i Rossi di Montechiaro che nascendo hanno la passione dell’arte dal bisnonno Francesco Rossi (1856-1929) a Nazario Rossi (1890-1967). Nell’intento di far conoscere, come dicevo prima, il mio territorio, ho organizzato nel tempo gemellaggi artistici a Susa, Torino, Genova, Binasco, Vignate, Erba, Firenze, Roma ed a Rho, con lo scopo di far conoscere le nostre manifestazioni: palio, contadinerie, tambass e tartufi…” spiega Ernestino Rebaudengo.

Esporranno anche i fedelissimi artisti che convergono in quel di Montechiaro in occasione della festa patronale: Elena Bellaviti, Elisa Bernardo, Domenico Binello, Giuseppe Bonavia, Silvia Borello Lenta, Marina Bottero, Raffaella Di Benedetto, Pietro Macchiolo, Olga Manganiello, Lorenzo Meneghel, Libero Petrone, Cesare Oneda, Criss Piras, Rossella Rossi Forza e Giuliano Tacite.

La mostra resterà aperta nei weekend di settembre, ottobre, fino alla fiera nazionale del tartufo del 6 novembre. Info: 348 7999260