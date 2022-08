Sabato appuntamento a Monastero Bormida per un viaggio tra le ombre di Spoon Rier

Retet teatri ha rilasciato tre nuove date dello spettacolo “Lascia che sia fiorito… Fabrizio De Andrè e Luigi Tenco tra le ombre di Spoon River”, per la regia di Paolo La Farina.

Appuntamento sabato 13 agosto a Monastero Bormida, alle ore 21.15 nella corte del Castello Medioevale (altre date il 12 agosto a Spigno Monferrato e il 19 agosto a Merana.

Se Fabrizio De Andrè e Luigi Tenco, incontrandosi di nuovo, facessero una passeggiata a Spoon River… Potete immaginare quali “gocce di splendore” ci potrebbero regalare?

Questo spettacolo di teatro e musica mette in scena alcuni dei personaggi delle poesie di Edgar Lee Masters raccolte nel meraviglioso volume “Antologia di Spoon River”, e alcuni brani delle canzoni di Fabrizio De Andrè della raccolta “Non al denaro, non all’amore né al cielo” insieme a brani di alcune canzoni di Luigi Tenco che potrebbero essere veramente ispirate ad alcuni dei personaggi dell’antologia.

La musica, la scenografia, le interpretazioni attoriali e le canzoni ci trasportano in un mondo straordinario tanto affascinante quanto reale, in cui le storie sono di grandissima e sorprendente attualità.

In scena Paolo La Farina e Monica Massone interpretano la storia dei personaggi, mentre Benedetto Spingardi interpreta con tastiere e voce alcune delle indimenticabili canzoni di Fabrizio De Andrè e di Luigi Tenco.

Info e prenotazioni: gestione@rete-teatri.it – Patrizia Velardi 3489117837 – Monica Massone 3484024894.