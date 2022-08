Sabato 6 agosto ad Albugnano torna “Calici di Stelle”

Sabato 6 agosto a partire dalle ore 19 il Belvedere di Albugnano ospita l’evento Calici di Stelle 2022 organizzato dall’Associazione Albugnano 549 in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino, l’Associazione Città del Vino, il Comune di Albugnano e il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato.

Una degustazione enogastronomica che vedrà protagoniste quattordici cantine della zona e più di 70 vini in mescita, tra cui la denominazione Albugnano DOC, accompagnati da una proposta enogastronomica locale a cura delle aziende agricole Alle Tre Colline, Ca’ Mariuccia, Pianfiorito e Terra e Gente. Il menù comprende carne cruda su insalatina di stagione, bruschetta al pomodoro e di melanzane, agnolotti al pomodoro e basilico oppure al burro e salvia, torta di nocciole e pesche ripiene con amaretto.

Il costo del ticket è di 20,00 € per l’ingresso ridotto (menù degustazione completo e acqua) e di 25,00 € per l’ingresso che prevede in aggiunta, rispetto all’ingresso ridotto, la tasca, il calice e il carnet da 5 degustazioni. I tickets si possono acquistare online sul sito www.albugnano549.it o direttamente in loco.

E’ possibile raggiungere con il bus navetta il Belvedere, luogo dell’evento, conosciuto anche come “Il Balcone del Monferrato” per la sua altitudine (549 m di altezza) e per lo straordinario panorama su boschi, vigneti e pievi medievali. Si tratta di un servizio gratuito messo a disposizione, per tutta la durata della serata, dall’Associazione Albugnano 549. Le tappe del bus navetta sono due: la prima presso l’Enoteca Regionale dell’Albugnano, in Via Roma 9, con la possibilità di acquistare i tickets e di ricevere un calice di vino omaggiato dall’Enoteca e la seconda in Piazza Cavalier Serra a pochi metri dal Belvedere.

“Sarà un’edizione piena di positività ed ottimismo. Siamo un gruppo coeso di produttori che sta lavorando sodo per il territorio che pian piano va crescendo. Albugnano è la sua perla, ci vivo da anni ma non mi sono ancora abituata alla sua bellezza.

L’ex scuola elementare ora Enoteca Regionale dell’Albugnano e punto informativo del romanico offre una possibilità in più a tutti di ammirare lo splendore di un territorio ancora variegato e di poterne apprezzare i suoi frutti” ha dichiarato Valeria Gaidano, presidente dell’Associazione 549.