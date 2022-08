Rotary di Asti consegna la “Paul Harris Fellow” a Paolo Conte e la “medaglia astese” a Manlio Graziano

Martedì 23 agosto, nel corso di una serata conviviale svoltasi al Ca’ Vittoria di Tigliole, il Rotary Club Asti ha conferito il titolo di socia onoraria alla past governatrice distrettuale Silvia Scarrone, che ha ricoperto l’importante incarico fino al giugno scorso.

Nel suo breve intervento di ringraziamento la neo socia onoraria ha sottolineato l’attivismo e la vivacità del Rotary astigiano, che in oltre settant’anni di vita si è caratterizzato per importanti interventi a favore del territorio e della sua popolazione, oltre che per la fattiva collaborazione a svariate iniziative sociali di carattere internazionale.

“Sono orgogliosa di diventare socia del Rotary astigiano – ha concluso l’ex governatrice – e cercherò di ricambiare questo onore con la fattiva partecipazione alle vostre molteplici iniziative”.

Nel corso della serata il presidente del sodalizio, Luigi Florio, ha reso note le recenti decisioni del consiglio direttivo in merito all’assegnazione di due importanti riconoscimenti: la “Paul Harris Fellow”, massima onorificenza rotariana destinata a chi si è contraddistinto per la condivisione dei valori del sodalizio, e la “Medaglia Astese”, riconoscimento istituito oltre cinquant’anni fa dal club di Asti per premiare astigiani di nascita o di elezione che hanno onorato la nostra comunità.

La “Paul Harris Fellow”, è stata assegnata all’avvocato Paolo Conte e gli verrà formalmente consegnata nel corso del concerto benefico che il celeberrimo cantautore, su iniziativa del Rotary astigiano, terrà il prossimo 1° dicembre all’Auditorium Lingotto di Torino; la

“Medaglia Astese” è invece andata al professor Manlio Graziano, astigiano di nascita, tra i maggiori esperti internazionali di geopolitica delle religioni, materia di cui è docente all’Università Sorbona di Parigi ed alla Paris School of International Affaris. Non ancora fissata la data in cui il prof. Graziano verrà ad Asti per ritirare l’importante riconoscimento.