Domani sera si chiude la Festa patronale di Portacomaro, organizzata dal Comune, con un concerto rock che vedrà la partecipazione di due giovani band: Areetah project e Quadrirotti.

Nati nella primavera del 2022, gli Areetah si compongono come una formazione di 8 elementi, tutti studenti al conservatorio Ghedini di Cuneo, provenienti dagli indirizzi Jazz e Pop, con il fine ultimo di unire due mondi apparentemente distanti per i più. Si esibiranno in una veste ridotta, quale “Areetah Project”, e proporranno brani dal repertorio pop e rock andando ad esplorare le peculiarità dei vari generi musicali; gli arrangiamenti sono tutti firmati dalla band, composta da Elena Capra, Mariagrazia Coccalotto, Federico Currà, Simone Pastorino, Gabriele Sbarra.

I Quadrirotti sono una giovane band indie-pop di Moncalvo, formatasi nel 2021, ma hanno già all’attivo diversi singoli (ascoltabili sulle principali piattaforme di streaming come Spotify), video e concerti. Quella di Portacomaro è una delle tante tappe della loro tournée estiva. La band è composta da Marco Cerruti (voce), Alberto Canta (batteria), Davide Piccinino (chitarra), Gianlorenzo Lamberti (tastiera e basso), Enrico Canta (testi).

Dopo il concerto dj set a cura di DJ Effe. Dalle ore 20 le cucine inizieranno la distribuzione del “panino monferrino” e birra alla spina, il concerto inizierà alle 21,30.