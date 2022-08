Rocca d’Arazzo, continua con successo la rassegna “Teatranti sulle colline”

Domenica 31 luglio si é svolta la seconda serata della Rassegna teatrale amatoriale “Teatranti sulle Colline”,organizzata dal Crasl19 in collaborazione con la FITel Provinciale,il Comune di Rocca d’Arazzo e le Associazioni Rocchesi.

Si sono esibiti gli attori della Compagnia “NovArte Comic” che hanno strappato molti applausi al pubblico presente.

La prossima serata si terrà domenica 13 agosto e vedrá esibirsi alle ore 21,15 in Frazione San Carlo, la storica Compania d’la Baudetta in “E chi non ride in compagnia”.