Riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in vista del settembre astigiano

Nel pomeriggio odierno, presso la Prefettura di Asti, presieduto dal Prefetto di Asti Dr. Claudio Ventrice, si è tenuto un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza del Sindaco del Comune di Asti, del Questore, dei Vertici Provinciali dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza, del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e del Comandante della Polizia Municipale di Asti.

Come primo argomento, con la partecipazione dei rappresentanti della Camera di Commercio Alessandria-Asti, in qualità di organizzatori, si è proceduto alla condivisione del programma del “Settembre astigiano” che, quest’anno, oltre alla “Douja d’Or”, vede il ritorno del “Festival delle Sagre”, seppur in forma ridotta, dopo la sospensione imposta dalla pandemia.

In particolare la “Douja d’Or” si terrà dal 9 al 18 settembre con una serie di eventi legati al vino, diffusi ed itineranti tra vie, piazze e palazzi del centro storico di Asti, ricalcando lo schema collaudato nella scorsa edizione, mentre il “Festival delle Sagre”, con un cambio di sede rispetto al passato, si svolgerà nella centrale Piazza Alfieri il 10 e 11 settembre prossimi e vedrà la partecipazione di 13 Pro Loco dei Comuni della provincia.

I vertici delle Forze di Polizia hanno effettuato, in questa sede, una valutazione congiunta e coordinata delle misure da attuarsi per garantire idonei livelli di sicurezza alle citate manifestazioni, con riguardo altresì alla complessa organizzazione del Palio di Asti, previsto per il 4 settembre p.v., con cui inizierà il calendario delle predette manifestazioni.

A seguire si è proceduto alla disamina della circolare del Ministero dell’Interno nella quale si comunica che la “Settimana Nazionale della Protezione Civile”, istituita nel 2019 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, avrà luogo dal 9 al 15 ottobre 2022, in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali, prevista per il 13 ottobre prossimo venturo. Nella citata settimana saranno organizzate una serie di iniziative finalizzate a sensibilizzare la popolazione sui delicati temi della protezione civile, della resilienza e della riduzione dei rischi con il coinvolgimento attivo dei cittadini. Nell’ambito dell’edizione del 2022, inoltre, verranno affrontate questioni afferenti ai processi di mutamento climatico e all’attuazione delle misure del PNRR dedicate espressamente alla mitigazione dei danni correlati ad eventi calamitosi.

Infine è stato effettuato un nuovo punto di situazione sulla sicurezza in ambito provinciale e nel Capoluogo, anche in relazione ad alcune segnalazioni pervenute all’Amministrazione cittadina circa il degrado urbano collegato ad episodi di criminalità diffusa.

In merito si è preso atto, ancora una volta, dell’intensa attività di presidio del territorio, svolta in maniera mirata in zone o quartieri sensibili del Capoluogo e della Provincia da parte delle Forze di Polizia, con riserva di attivare puntuali controlli in ordine alle lamentate situazioni di illiceità.