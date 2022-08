Riprende la programmazione culturale di Fuoriluogo Asti con la mostra mostra dedicata a Michelina Squillacioti

Riprende la programmazione culturale di Fuoriluogo Asti.

Il primo appuntamento andrà in scena sabato 3 settembre alle ore 17:30 con l’inaugurazione di un’esposizione di opere d’arte figurativa e fotografica realizzate dall’artista Michelina Squillacioti.

La mostra è la seconda realizzata in collaborazione con Associazione Faro Astesana che ha sede nella proprio nella residenza culturale di via Govone 15.

Un omaggio attraverso una selezione di quadri e fotografie (alcuni inediti) dedicato all’artista che ha realizzato due Drappi del Paliotto città di Asti, e che grazie a dipinti e scatti con protagonisti vari angoli del nostro amato territorio, contribuisce a portare la bellezza e la suggestione dell’astigiano in tutta Italia.

Ingresso gratuito.

MICHELINA SQUILLACIOTI

Michela Squillacioti nasce come artista fin da piccola…

La fantasia certamente spiccata le permette con il tempo di prendere un diverso approccio con l’arte.

Comincia a guardarsi intorno e trasmette immagini pittoriche che rispecchiano l’osservazione. Prende forma, e stile con tecniche anche materiche, in transizione verso un suo personale uso e arricchimento a gestire cromie e giochi di luce. Corsi specializzati le permettono di instaurare un rapporto originale e personalizzato con espressioni pittoriche ora geometriche ora figurative. La sua continua ricerca del particolare la porta a creare opere di marcata visibilità. Suggestionata da un impulso a voler mostrare bellezza legata all’imperfezione delle forme, come a cogliere carattere individuale in ciò che circonda il suo quotidiano. La sua prima mostra di pittura nella sede della Promotrice delle belle arti di Asti nel 1996. Nel 2001 viene premiata per l’etichetta del Barbera al concorso di Agliano D’Asti. In seguito, una escalation in positivo con numerose mostre in diverse città italiane È Michela l’autrice dei Drappi del Paliotto città di Asti, che andranno in premio ai gruppi primi classificati nelle graduatorie riservate agli Sbandieratori e ai Musici La scoperta della fotografia come mezzo per trasmettere emozioni la porta a un confronto incensante con l’arte pittorica e fotografica scoprendo nuove caratteristiche e armonie, un divenire caratterizzato dalla volontà di migliorare ed esplorare nuovi percorsi atti a trasmettere bellezza e valorizzare le varie forme artistiche