Riparte la rassegna organistica “Cantantibus Organis” e fa tappa a Quattordio con il M° Sergio Paolini

Riprende sabato 3 settembre alle ore 21 la rassegna organistica “Cantantibus Organis”, organizzata dall’Istituto Diocesano Liturgico-Musicale di Asti (IDILIM) con il patrocinio e contributo dei comuni di Albugnano, Quattordio, Castellero, Roatto, Castell’Alfero, San Damiano e Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.

Dopo il concerto inaugurale svoltosi a luglio ad Albugnano, il festival farà tappa a Quattordio nella locale chiesa parrocchiale con il M° Sergio Paolini che proporrà un programma variegato con musiche di Clerambault, D’Aquin, Pachelbel, Bach, Morandi, Perosi e Manna.

Scopo della rassegna è la valorizzazione del patrimonio organario presente nella diocesi di Asti e, a cui patrimonio, la stessa Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, ha dato un notevole contributo, volto al restauro degli strumenti coinvolti nella suddetta rassegna che hanno un valore storico e musicale di notevole interesse.

Programma:

L.N.Clerambault (1676-1749)

Plein Jeu

Flutes

Récit de Nazard

Dialogue sur les Grands Jeux

L.C. D’Aquin (1649-1772)

Noel X

J.Pachelbel (1653-1706)

Toccata in mi min.

Ciaccona in re min.

J.S.Bach (1685-1750)

Andante BWV 1003

Fantasia e fuga in la min. BWV 561

G.Morandi (1777-1863)

Sinfonia in re min.

G.Perosi (1842-1908)

Due versetti

R.Manna (1808-1864)

Sinfonia dall’opera “Preziosa”

CV Sergio Paolini

Ha studiato organo, composizione organistica e clavicembalo presso il Conservatorio di Milano e Paleografia e Filologia musicale all’Università di Pavia seguendo corsi di perfezionamento con L.F.Tagliavini e K.Gilbert.

Si è quindi dedicato a una intensa carriera concertistica che lo ha portato ad esibirsi in prestigiosi centri musicali in Italia, Germania, Austria, Francia, Russia, Siberia asiatica, Svizzera, Polonia, Ungheria, Paraguay, Repubblica Dominicana e USA (le Cattedrali di Vienna, Milano, Budapest, Varsavia, Losanna, Asuncion, importanti chiese e sale di Roma, Berlino, Salisburgo, New York, San Pietroburgo, Stoccarda, Hannover, Zurigo, ecc.)

Ha tenuto anche recitals in veste di solista con le orchestre del Festival di Brescia e Bergamo, Carlo Coccia di Novara, Nuova Cameristica, Baroque ensemble, Filarmonica Russa e ha collaborato con i trombettisti Helmut Hunger e André Bernard.

Ha effettuato registrazioni radiofoniche, televisive e discografiche, realizzando numerosi CD su strumenti antichi e moderni Già titolare della cattedra di Organo e canto gregoriano presso il Conservatorio di Milano è stato frequentemente invitato come membro di giuria in concorsi internazionali e, quale docente, a corsi di perfezionamento.