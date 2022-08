rEstateaVinchio: fervono i preparativi a Vinchio per l’intenso programma di eventi di agosto

Prosegue con gli appuntamenti del mese di agosto la rassegna #rESTATEaVINCHIO, gli eventi organizzati dalla Proloco di Vinchio in Piazza San Marco.

Si parte venerdì 19 agosto con la presentazione di un libro, il giorno 20 agosto ci sarà il IV raduno di auto e moto retrò (si allega in calce locandina e mappa percorso) che quest’anno coprirà l’intera giornata di sabato e prevederà, oltre al consueto giro tra le colline, una visita guidata al belvedere, al museo della resistenza e al museo di Davide Laiolo (per il centenario della sua nascita).

Si prosegue poi con il torneo di calcio, in programma domenica 21 agosto, mentre martedì 23 con elezione Miss e Mister Vinchio, infine sabato 27 si chiude con la passeggiata tra le vigne nel pomeriggio. Nelle serate di sabato 20, domenica 21, martedì 23 e sabato 27 si cena con piatti a scelta, come da programma sotto.

Durante l’intera durata dei festeggiamenti si raccoglieranno offerte per l’Avis in memoria di Giuseppe “Pinuccio” Biglia

Di seguito il programma dettagliato:

Venerdì 19 agosto ore 21

Presentazione del libro “Vinchio e la sua Chiesa Parrocchiale – Gli affreschi di Pietro Ivaldi” opera di Sua Eminenza il Cardinale Giovanni Lajolo. Seguirà rinfresco offerto dalla Pro Loco

Sabato 20 agosto

Raduno auto e moto retrò

Dalle ore 10.30 – Ritrovo dei veicoli, iscrizione e drink di benvenuto offerto dalla Pro Loco.

ore 15.45 Giro turistico tra le colline con sosta alla Cantina di Vinchio Vaglio per una degustazione dei suoi rinomati vini e rientro a Vinchio.

Durante la serata premiazione dell’auto e moto più bella. Programma su FB Pro Loco di Vinchio

dalle ore 19.30 Si cena con piatti a scelta: antipasti misti, grande raviolata, secondo con contorno e dolce.

Musica con il gruppo Kinder Police

Domenica 21 agosto Festa Patronale 2022

CAMPO SPORTIVO – Reg. San Pancrazio – ore 16,30

3° MEMORIAL MAURIZIO MASSETTI

Torneo di calcio organizzato in collaborazione con il Comune di Vinchio.

Dalle 19,30 si cena con piatti a scelta: grigliata mista, spaghetti aglio-olio-peperoncino e dolce,

Si bala con Disco Extreme

Ore 20 in Piazza San Marco

Dimostrazione di Karate Shotokan con gli allievi della KDS

Martedì 23 agosto

dalle 19,30 si cena con piatti a scelta: antipasti misti, trippa alla vinchiese, secondo con contorno e dolce.

Si danza con l’orchestra Aurelio Seimandi.

Durante la serata elezioni di Miss e Mister Vinchio

Sabato 27 agosto

dalle ore 16,30 – Vinchio

Passeggiata tra le Vigne PASSEGGIATA TRA LE VIGNE in collaborazione con Paesaggio è arte, Associazione Davide Laiolo Onlus

I casotti contadini dialogano con le opere d’arte sulle colline patrimonio del umanità Unesco

dalle 19,30

si cena con piatti a scelta: antipasti misti, primo, secondo con contorno e dolce.

Musica con le voci del Piemonte

Esibizione dei ballerini della Scuola Universal Dance Canelli.

Durante le serate sarà attivo il servizio bar ed il Banco di Beneficenza.

E’ gradita la prenotazione: Nadia 347/1152747

