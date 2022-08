Rally del Grappolo: tutte le strade chiuse sul territorio provinciale domani e sabato

In occasione della gara automobilistica sportiva denominata “2° Rally il Grappolo storico e 2° il Grappolo Storico Regolarità Sport” organizzata dalla A.S.D. San Damiano Rally Club ed autorizzata dalla Provincia di Asti, la Prefettura – UTG di Asti ha disposto per

venerdì 26 e sabato 27 agosto 2022 la chiusura al traffico delle strade interessate dalla prova di vetture da gara e dalle tre Prove Speciali di seguito elencate:

– Shakedown San Luigi: (prova vetture da gara) (km. 2,640) in programma venerdì 26 agosto 2022.

Comune interessato: San Damiano d’Asti.

Percorso Shakedown:

– Comune di San Damiano d’Asti: Borgata San Luigi dall’ incrocio con la S.P. 19 (esclusi residenti) per 0,3 km

– Comune di San Damiano d’Asti: Borgata San Luigi 0,3 km dopo l’incrocio con la S.P. 19 fino all’incrocio con Via Pero per 1,230 km

Comune di San Damiano d’Asti: Via Pero da incrocio con Borgata San Luigi fino all’incrocio con Borgata Ripalda per 0,51 km

Comune di San Damiano d’Asti: Borgata Ripalda da incrocio con Via Pero per 0,90 km.

Orari di chiusura al traffico disposti per venerdì 26 agosto 2022: dalle h. 14,30 alle h.18,00.

Prova Speciale 1-5 “Celle Enomondo” (km 11,650) in programma sabato 27 agosto

Comuni interessati: Asti, Celle Enomondo e Revigliasco d’Asti.

Percorso Prova Speciale 1-5:

– Comune di Asti: Località Vallarone, dopo 1,37 km dall’incrocio con Corso Alba, fino all’incrocio con Strada delle Orfane per km 1+790

– Comune di Asti: Strada delle Orfane da incrocio con Strada Vallarone fino all’incrocio con Strada Vaglierano per km 0+490

– Comune di Asti: Strada Vaglierano da incrocio con Strada delle Orfane fino all’incrocio con Strada Valmongogno per km 3+040

– Comune di Revigliasco d’Asti: Strada Valmongogno da incrocio con Strada Vaglierano nel Comune di Asti fino all’incrocio con Strada Moncarletto nel Comune di Asti per un totale di km 1+570

– Comune di Asti: Strada Moncarletto da incrocio con Strada Valmongogno fino all’incrocio con Strada Vaglierano per un totale di km 0+500

– Comune di Asti: Strada Vaglierano da incrocio con Strada Moncarletto fino al confine con il Comune di Celle Enomondo, per un totale di km 1+410

-Comune di Celle Enomondo: Strada Vaglierano dal confine con il Comune di Asti fino all’incrocio con la S.P. 13 per un totale di km 0+600

– S.P. 13: da incrocio con Strada Vaglierano nel Comune di Celle Enomondo fino all’incrocio con Via Merlazza nel Comune di Celle Enomondo per un totale di km 1+070

– Comune di Celle Enomondo: Strada Merlazza dall’incrocio con la S.P. 13 fino all’incrocio con strada Ronco per un totale di Km 0+580

– Comune di Celle Enomondo: Strada Ronco dall’incrocio con Strada Merlazza fino all’incrocio con Via Fronte per un totale di km 0+680.

Orari di chiusura al traffico disposti per sabato 27 agosto 2022: dalle h. 7,19 alle h. 19,00 con apertura al traffico locale tra il primo ed il secondo passaggio (dalle h. 10,30 alle ore h. 15,35 circa).

Prova speciale 2-4 “Agliano” (km 12,600) in programma sabato 27 agosto 2022

Comuni interessati: Agliano, Castelnuovo Calcea e Mombercelli.

Percorso Prova Speciale 2-4:

– Comune di Agliano: Regione Molizzo, Regione Bologna, Regione Dogliani fino all’incrocio con la ex S.P. 116, per un totale di km 3+460

– ex SP 116: dal bivio con Regione Dogliani nel comune di Agliano al bivio con Via Cocito nel comune di Castelnuovo Calcea dalla regressiva iniziale km 00,000 alla regressiva finale km 00,000 per un totale di km 1+620

– Comune di Castelnuovo Calcea: Via Cocito dal bivio con la ex S.P. 116, fino al ritorno nuovamente sulla ex S.P.116 per un totale di km 1+710

– ex S.P. 116: dall’ incrocio con Via Cocito nel Comune di Castelnuovo Calcea, Strada Fornaci Stazione, fino all’incrocio con Via Valmanella nel Comune di Castelnuovo Calcea dalla progressiva km 00,000 alla progressiva km 00,000 per un totale di km 1+260

– Comune di Castelnuovo Calcea: Via Valmanella, Via Crocetta fino al confine con il Comune di Mombercelli per un totale di 1+420 km

– Comune di Mombercelli: Via Crocetta, Via Umberto I, Via Basolo, Via Crocetta fino all’incrocio con Via Umberto I per un totale di 3+130 km.

Orari di chiusura al traffico disposti per sabato 27 agosto 2022: dalle ore 8,23 alle ore 16.00 con apertura al traffico locale tra il primo ed il secondo passaggio (dalle h. 11,50 alle ore h. 12,56 circa).

Prova speciale 3-6 “Ferrere” : (km. 8,700) in programma sabato 27 agosto 2022

Comune interessato territorialmente: Ferrere

Percorso Prova Speciale 3-6:

– Comune di Ferrere: via San Giuseppe fino al bivio con strada Gherba per 2,230 km, Strada Gherba fino all’abitato di Gherba per 1,800 km, via Morena fino a via Montà per 0,650 km, strada Collina San Defendente fino al bivio con la S.P.19/A per 2,720 km

– S.P. 19/A: dal bivio con strada Collina San Defendente sino al bivio con strada Corsana per un totale di 0,630 km, strada Corsana fino alla borgata San Grato per 0,870 km.

Orari di chiusura al traffico disposti per sabato 27 agosto 2022: dalle ore 11,00 alle ore 19,30 con apertura al traffico locale tra il primo ed il secondo passaggio (dalle h. 14,30 alle ore h. 16,30 circa).