Quattro spettacoli per la rassegna teatrale “E che sia spettacolo!”

Dopo il grande successo delle due serate del 28 e 29 luglio continua “E che sia …Spettacolo!!!”, rassegna di teatro popolare amatoriale dedicata a Luciano Nattino.

Giovedì 4 agosto alle ore 21,15 al Circolo dei Manzoni in frazione Vallebaciglio i “NovArte Comic” presenteranno “Chi porta i pantaloni?”, regia di Franco Cerrato.

Venerdi 5 agosto, sempre alle 21,15 all’azienda agricola “La Gavazza” in Via Sant’ Antonio 11 a Mongardino d’Asti “I Roccaroiu” presenteranno “Schegge di teatro”,regia di Gino Vercelli.

Giovedì 11 agosto, al Nuovo Circolo Nosenzo alle ore 21,15 andranno in scena “I Fafiuche’ di Silvana” che presenteranno “Er cit Prus martinsec”.

Ultima serata venerdì 12 agosto, sempre alle ore 21,15 a “La Gavazza”, la Compania d’la Baudetta presenterá “E chi non ride in compagnia”.