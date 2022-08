Principio d’incendio in uno stabilimento a Tigliole, intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, lunedì 8 agosto, a Tigliole d’Asti.

Gli uomini del comando astigiano sono intervenuti con l’autobotte presso lo stabilimento della Alplast per un principio d’incendio di un macchinario all’interno del capannone e hanno subito circoscritto l’incendio. Non si conoscono ancore le cause.

Sul posto sono intervenuti anche i responsabili manutenzione dello stabilimento.