E’ entrato nel vivo questa mattina il Palio di Asti: al centro equestre “Il Capricorno” di Castell’Alfero sono iniziate infatti le visite veterinarie per i mezzosangue che correranno domenica.

Tre i cavalli che non hanno passato le visite quest’oggi: Calliope da Clodia (Nizza Monferrato), Sultano (San Marzanotto) e Zodiaca (San Silvestro). Quest’ultimo avendo portato un solo cavallo, quindi a norma di regolamento, potrà portare un altro cavallo all’esame della commissione veterinaria venerdì mattina prima delle prove in piazza previste venerdì alle 9 in piazza Alfieri, come conferma il Capitano del Palio Michele Gandolfo.

Ecco l’elenco dei mezzosangue risultati idonei alle visite oggi:

Castell’Alfero: Vanadio da Clodia

San Damiano: Zeniossu

Montechiaro: Aramis King e Zaffiro Azzurro

Nizza Monferrato: Zaminde

Canelli: Angelo Rosso

Moncalvo: Borghesia

San Secondo: Ultimo Baio e Arrajo

San Marzanotto: L’essenziale

Santa Maria Nuova: Ambra da Clodia e Bolina da Clodia

San Paolo: Assalto e Zio Fester

Domani le visite proseguiranno alle 8 con i restanti 10 partecipanti al Palio.