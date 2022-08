Pozzengo, prenotazioni aperte per la Camminata all’ombra delle colline della Valcerrina

Ritorna con la sua ottava edizione l’ormai classico appuntamento con la Camminata all’ombra delle colline della Valcerrina, organizzata dal Circolo Ancol di Pozzengo in collaborazione con Cammini DiVini.

Escursione naturalistica sui sentieri che da Pozzengo attraversano tutto il Comune di Mombello Monferrato all’ombra della ricca vegetazione del Basso Monferrato. Il cammino si snoderà tra i prati delle nostre vallate ed i vigneti sui dolci pendii dei colli monferrini all’ombra della lussureggiante vegetazione dei boschi estivi che stanno riprendendo possesso del territorio.

Il piacevole giro ha una lunghezza di circa 10 km. con un dislivello di + 290 m. senza particolari difficoltà. A metà percorso ci sarà una tappa nel borgo di Morsingo dove potremo riprendere fiato ed energie prima dell’ultimo tratto che ci riporterà al punto di partenza.

All’arrivo per chi lo desidera ci sarà ad attenderci una gustosa grigliata di carne preparata dagli abili cuochi del Circolo

Il ritrovo è fissato a partire dalle ore 16,30 presso la sede del Circolo Ancol di Pozzengo per le iscrizioni, mentre la partenza è prevista alle 17,30. Attrezzature necessarie per l’escursione: abbigliamento comodo, cappellino, repellente antizanzare, calzature da trekking e scorta d’acqua. Per chi lo desidera verranno messi a disposizione i bastoncini da Nordic Walking gratuitamente fino ad esaurimento disponibilità.

Costo per la sola camminata €. 5,00. Costo cena €. 25,00: comprensivo di ristoro a metà percorso, aperitivo a base di sangria e bruschetta e della grigliata di carne, insalata mista, frutta e dolce (acqua, vino e caffè inclusi, altre bevande ESCLUSE). La prenotazione è necessaria sia per la camminata che per la grigliata.

Per info e prenotazione contattare i seguenti riferimenti:

Augusto 339 4188277 – augusto.cavallo66@gmail.com

Franco 333 9326753 – franco.osta59@gmail.com

https://www.facebook.com/augustonordic

https://www.facebook.com/groups/1722191187995377

https://www.facebook.com/Circolo-Ancol-Pozzengo-1698847873680373

https://www.facebook.com/events/1418840878589954