Pozzengo ha festeggiato San Bononio

Come d’abitudine a Pozzengo, frazione di Mombello Monferrato, la festa patronale di San Bononio si festeggia nell’ultimo fine settimana di agosto e anche quest’anno fedeli alla tradizione il Circolo Ancol locale ha organizzato i festeggiamenti.

Sabato 27 agosto fin dal pomeriggio era prevista l’ottava edizione della “Camminata all’ombra delle colline della Valcerrina, una escursione naturalistica organizzata in collaborazione con Cammini Divini a cui hanno partecipato un bel gruppo di escursionisti nonostante il clima ancora molto caldo di questa afosa estate. I camminatori partivano dalla sede del Circolo Ancol di Pozzengo alle 17,30 seguendo un itinerario tra continui saliscendi che portava prima al capoluogo di Mombello e poi attraversando vari punti panoramici tra prati e vigneti giungeva in frazione Morsingo per una tappa ristoratrice. Come ormai di consueto l’abbondante ristoro era offerta dai residenti della caratteristica borgata che avevano preparato succulenti leccornie tra cui stuzzichini, frittatine e una gran quantità di bruschette particolarmente apprezzata dagli escursionisti. Dopo essersi rifocillati ed aver ringraziato per la cortese ospitalità il gruppo ripartiva dirigendosi verso la frazione di Ilengo per poi proseguire in borgata Luvara e quindi fare ritorno al punto di partenza verso le 20,30 quando ormai iniziavano a scendere le prime ombre della sera. Agli stanchi camminatori non restava che dissetarsi con un buon bicchiere di sangria e un’altra bruschetta prima di concludere l’evento naturalistico.

A seguire iniziava la cena in piazza preparata dalle sapienti mani dell’equipe di cucina e da tutti i volontari del Circolo di Pozzengo. Una gustosa cena a base di carne alla griglia innaffiata da vini bianchi e rossi rigorosamente di produzione locale.

La serata proseguiva poi con le note del complesso Fish Room che allietava i commensali per il resto della serata, o almeno fino a quando un temporale estivo interrompeva i festeggiamenti concludendo in anticipo la serata.

Domenica mattina la tradizionale messa nella Chiesa Patronale terminava i festeggiamenti dell’edizione 2022 della Festa di San Bononio.