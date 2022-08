Più libri per bambini e adolescenti alla Biblioteca Civica di Villafranca

Aumenta ancora il patrimonio librario della Biblioteca Civica Paolo Luotto: anche quest’anno il Comune ha ottenuto un contributo dal Ministero della Cultura. “Con i 4366 euro ricevuti – conferma il sindaco Anna Macchia – riusciremo a comprare oltre 300 volumi che, sommati a quelli già presenti al centro di lettura, faranno superare gli 8200 titoli complessivamente disponibili”.

Scelte mirate hanno ispirato la selezione dei libri: “Proseguiremo – indica il primo cittadino – a comprare volumi ad alta leggibilità per i giovani lettori dislessici, puntando questa volta su letture specifiche per gli adolescenti, mentre nell’acquisizione precedente erano stati privilegiati i testi per soggetti entro i 10 anni”. I libri ad alta leggibilità facilitano la lettura perché impiegano un particolare carattere, mentre la spaziatura e l’interlinea tra le lettere sono più ampie del normale e il testo è sempre allineato a sinistra. Con quelli che verranno acquistati, i titoli complessivamente disponibili per questa particolare categoria di lettori saliranno a un centinaio.

Un’altra scelta specifica ha tenuto conto delle sollecitazioni delle mamme: “Abbiamo accolto la richiesta – spiega Delfina Noto, assessore alla Cultura – di acquistare i cosiddetti classicini, libri classici adattati per i lettori fino ai 12 anni. In questo modo anche i bambini villafranchesi potranno avvicinarsi alla Divina Commedia piuttosto che all’Odissea e all’Eneide o conoscere da vicino personaggi come Giulio Cesare e Re Artù”. I fondi del Ministero vedranno l’ingresso di nuovi libri illustrati per piccini (fino ai 6 anni), portando così “a oltre 300 – ricorda l’assessore – i volumi complessivamente a disposizione in biblioteca per bambini e adolescenti”.

Soddisfatte anche le richieste degli adulti, particolarmente interessati ai gialli e ai saggi su temi internazionali, complice il conflitto tra Ucraina e Russia. Intanto la biblioteca di piazza delle Pollaie a partire da questa settimana resterà aperta il martedì e sabato dalle 9 alle 12 fino a fine mese. Così come per la scelta dei nuovi titoli da acquistare, essenziale per il funzionamento del centro di lettura è il personale volontario: Loretta Gnocco (coordinatrice), Luciana Arduino, Rosangela Capitolo, Mirella Fornaca, Franca Ramello, Raffaela Rorro, Monica Trinchi.