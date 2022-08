Pino d’Asti, domenica escursione organizzata nelle “dolci colline della Freisa”

Escursione nelle colline castelnovesi, organizzata in collaborazione con le associazioni In Collina, Forme Canoniche e Terra, Boschi, Gente e Memorie, con un itinerario ad anello di 6 km (dislivello di 150 metri) lungo i crinali di Pino d’Asti.

Il percorso toccherà l’area dei boschi di Muscandia, una zona ricca di biodiversità, di notevole interesse naturalistico ma anche paleontologico. Un prezioso ecosistema, minacciato dall’uomo, ma protetto da un’intera comunità, grazie all’attività dell’associazione “Terra, Boschi, Gente e Memorie” di Franco Correggia, biologo e naturalista, che si estende complessivamente su una superficie di circa 40 ettari da Albugnano a Passerano Marmorito.

L’escursione si concluderà presso il delizioso giardino della canonica dove si potrà assaggiare un bicchiere di Freisa d’Asti della Cooperativa Agricola”Terra e Gente” e un’ ottima merenda sinoira (al costo di 10 euro, da prenotare entro venerdì 2 settembre) con frittatine verdi, hummus di ceci, salame e acciughe al verde oppure, nella versione vegetariana, frittatine verdi, hummus di ceci, toma, insalata di sedano, mele e noci.

Ritrovo alle 16,00 a Pino d’Asti presso la Casa Canonica in via Maestra 53 e partenza alle 16,30

Quota di partecipazione: gratuita per i minori di 18 anni, 3 euro per i soci, 8 euro per i non soci (tessera Camminare lentamente e tessera basic sport Endas e copertura assicurativa responsabilità civile e infortuni).

Info ed iscrizioni: Angelo 349.7210715, Paolo 380.6835571, www.camminarelentamente.it