Pienone per l’aperitivo sui coperchi di Bar A Onda che raddoppia: posti disponibili anche sabato

Sold out per l’originale formula dell’aperitivo sui coperchi di Bar A Onda, in programma questa sera, venerdì 26 agosto, presso il locale di Michela Bologna, al mercato coperto di Asti, in piazza Libertà, con apertura speciale fino alle 22.

Data la grandissima richiesta per partecipare all’aperitivo che sarà servito sui coperchi, con tanti stuzzichini golosi e lo Spritz Hugo, Bar A Onda ha deciso di replicare e proporlo anche domani, sabato 27 agosto, ma è necessario prenotare per garantirsi il posto. I posti sono limitati, è possibile prenotare un tavolo chiamando il 338 878 8196.

Ricordiamo che non ci sarà solo l’aperitivo, ma anche un simpatico momento “musicale”, con la sfida per decidere chi suonerà la miglior canzone proprio con i coperchi e ricevere un simpatico omaggio.