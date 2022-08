Per la festa di san Bartolomeo a Portacomaro la presentazione di un giallo “piemontesissimo”

Michele Paolino e Sergio Chiamparino saranno graditissimi ospiti domenica 21 agosto alle ore 18.30 circa, per presentare il loro ultimo giallo piemontese: “Il giorno prima del voto”. L’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale e dalla Biblioteca Civica, si svolgerà nell’ambito dei festeggiamenti per san Bartolomeo e sarà seguito dalla cena nei locali del paese con il tradizionale fritto misto portacomarese.

Come le altre presentazioni di “Giallo in collina” si svolgerà sotto la tensostruttura del Palatenda, accanto alla popolare piazza del tamburello.

Di che cosa parla “Il giorno prima del voto”?

Un brutale fatto di sangue scuote l’atmosfera in apparenza quieta e imperturbabile delle Langhe: l’ultima discendente di una famosa famiglia di produttori di Barolo viene trovata uccisa nella sua cantina con un forcone conficcato nella schiena. Negli stessi giorni, a Torino, la campagna elettorale per il nuovo sindaco è al suo clou. Tra un’asta di beneficenza frequentata dal bel mondo dei vip (o presunti tali), la comparsata elettorale di un ministro in cui si schiera compatta tutta la città che conta (o che vorrebbe contare) e un dibattito senza esclusione di colpi (bassi) tra candidati, sulla scena politica si scontrano gruppi di potere opposti: la vecchia guardia, incerta se consegnarsi ai giovani leoni di casa, e i nuovi barbari giunti da fuori.

Intanto, nelle Langhe, Serena Valente, giovane maresciallo dei carabinieri, meridionale, del tutto estranea al mondo chiuso della provincia, e uno stagionato giornalista bohémien indagano sul delitto, ciascuno per conto proprio, per scoprire i fili segreti che collegano la cantina sui bricchi e le stanze ovattate del potere economico torinese. Unico sospettato per il crimine: un lavorante macedone, sparito subito dopo il dramma. Ma c’è ben altro, dietro l’omicidio…