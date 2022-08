Pd, redatte le liste per le politiche. Nel collegio della Camera Andrea Ghignone

Dopo non poche polemiche e una riunione fiume, sono state redatte nella tarda serata di ieri sera le candidature del Partito Democratico in vista delle elezioni politiche del 25 settembre prossimi. La mozione è stata accompagnata soprattutto da alcuni malumori di base riformista, che vedeva tra le sue file Luca Lotti, che non è stato ricandidato. La corrente non ha partecipato al voto.

Per il collegio uninominale Piemonte 2 della Camera, che vede il territorio dell’Astigiano insieme a Langhe e Roero, correrà Andrea Ghignone, sindaco di Moasca. Nel listino proporzionale, ci sono invece Chiara Gribaudo, Daniele Borioli, Ornella Lovisolo e Mauro Calderoni. Al Senato, nel collegio 4 (insieme ad Alessandria) andrà l’ex sindaca di Alessandria Rita Rossa, mentre nel plurinominale il capolista Enrico Borghi seguono Rita Rossa, Matteo Besozzi e Bruna Sibille.