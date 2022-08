Partito il conto alla rovescia per l’atteso ritorno della Sagra della Lumaca a Govone

Dopo due anni condizionati dalle restrizioni per la pandemia tornano i festeggiamenti patronali a Govone, con la settima edizione della Sagra della Lumaca in programma dal 19 al 23 agosto.

Cinque serata di ottima enogastronomia, accompagnata dalla musica, a cui si aggiunge una serata di solidarietà con la cena a favore dell’ANDOS mercoledì 24 agosto.

Non mancheranno altri momenti tradizionali come la Mostra Zootecnica e la Fiera della Meccanizzazione Agricola nella mattina di martedì 23 agosto, mentre domenica 21 agosto sono in programma il raduno delle 500 e la consegna del Premio Amico di Govone al mattino e lo spettacolo di magia al pomeriggio.

I festeggiamenti si terranno presso il Castello Reale di Govone

Ecco il menù dello stand gastronomico dal 19 al 23 agosto. È possibile scegliere tra:

Insalata del Roero, Carne cruda, Carpaccio di spada, Tris di antipasti (Carne Cruda, insalata roero e tomini); Agnolotti al ragù, Gnocchi ai formaggi; Lumache fritte, Lumache parigina, Lumache a verde, Spiedini di Lumache con patatine, Lumache ai funghi con crostini polenta, Salsiccia con patatine, Stinco con patate al forno; Sorbetto limone e Dolci vari

Di seguito il programma completo dei festeggiamenti patronali

Venerdì 19 agosto

ore 19,30 Apertura Stand Eno-Gastronomico

ore 21,30 Tribute Band di Max Pezzali “Time Out” (ingresso gratuito)

Sabato 20 agosto

ore 19,30 Apertura Stand Eno-Gastronomico

ore 22,30 Tribute Band “Shary Band” (ingresso gratuito)

Domenica 21 agosto

ore 9,30 Raduno delle 500 all’ombra del Castello

ore 10,00 Consegna premio Amico di Govone (presso la serra)

ore 17,00 Spettacolo di Magia con Bingo Show Operazione Mago (in Piazza Roma)

ore 19,30 Apertura Stand Eno-Gastronomico

Ore 21,30 Tribute Band “Vasco VS Liga) (ingresso gratuito)

Lunedì 22 agosto

ore 19,30 Apertura Stand Eno-Gastronomico

ore 21,30 Orchestra Danzante Federica Cocco (ingresso 5 euro)

Martedì 23 agosto

Ore 9,30 Mostra Zootecnica – Fiera della Meccanizzazione Agricola

ore 19,30 Apertura Stand Eno-Gastronomico

ore 21,30 Orchestra Danzante Elena Cammarone (ingresso 5 euro)

Mercoledì 24 agosto

ore 20,00 Cena benefica con menù fisso a favore dell’Associazione ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) con intrattimento musicale dal vivo.

Il menù fisso prevede:

Vitello tonnato, Peperoni con filetto d’acciuga, Sfoglia con ripieno di verdura, Agnolottini del plin al ragù, Brasato con patate, Bunet, Acqua, vini, Caffè e amaro.

Il costo della cena è di Euro 30,00, prenotazione obbligatoria entro il 22 agosto chiamando il 3349331763

Dal 19 al 24 agosto compresi sarà attivo il servizio bar

Per info e prenotazioni: proloco_govone@libero.it – cell. 334/9331763 –

Nelle serate di lunedì e martedì con una spesa minima di 13€ a persona con piatti a vostra scelta, ingresso gratuito per l’orchestra