Parlamentarie 5Stelle, nel listino proporzionale astigiano capolista Chiara Appendino. Dietro di lei Massimo Cerruti

Sono state pubblicati questa notte, sul sito del movimento 5 Stelle, gli esiti delle consultazioni parlamentarie che si sono tenute il 16 agosto scorso. Per ora è stata pubblicata solo la lista dei candidati ai collegi plurinominali, e nei prossimi giorni verranno comunicati anche i candidati agli uninominali

Per quanto riguarda il nostro collegio, nel listino plurinominale c’è da evidenziare la seconda posizione di Massimo Cerruti, attualmente unico consigliere comunale pentastellato nel capoluogo, subito dietro alla ex sindaca di Torino Chiara Appendino. A completare la lista Antonella Scagnetti e Giuseppe Castagna. I candidati supplenti sono Lucia Zippo, Haxhiu Ergys, Rosina Serratore e Paolo Domenico Mighetti. L’ex prima cittadina del capoluogo regionale è capolista anche in tutti gli altri tre listini proporzionali del Piemonte per quanto riguarda la Camera.

Per quanto riguarda il Senato, nel collegio plurinominale a cui afferisce Asti (praticamente l’intero territorio regionale tranne la provincia di Torino) capolista è il sardo Ettore Licheri, già capogruppo del Movimento al Senato. Dietro di lui la parlamentare uscente Susy Matrisciano, Luca Zacchero e Mara Gandola. Primo tra i candidati supplenti l’astigiano Marco Allegretti, seguito da Giuseppina Giambra e Djamal Ahmed Touati. +

Il presidente del Movimento, Giuseppe Conte, si riserverà, sentito il Garante Beppe Grillo “la valutazione di compatibilità con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell’iter fino alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali. Il presidente, inoltre, si riserva di individuare i nominativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario”