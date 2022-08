Palio, ecco cosa si potrà introdurre in piazza Alfieri. Emanata un’ordinanza sulla sicurezza dei balconi

Domenica, durante lo svolgimento del corteo e della manifestazione del Palio, lungo il percorso del corteo storico e nelle vie limitrofe quali Corso Alfieri da Piazza Santa Caterina a Piazza Alfieri, Via Roero (primo tratto fino a via Q. Sella), Via Carducci (tratto da via Martorelli a Corso Alfieri) Via Della Valle, Via Teatro Alfieri, Piazza Alfieri, Via Carlo Leon Grandi, Piazza Libertà, Via Ospedale, è vietata la vendita e la somministrazione al pubblico di bevande da asporto in contenitori di vetro e lattine.

E’ vietata l’introduzione, all’interno dell’area della corsa (Tribune e Parterre), di contenitori di vetro e lattine di armi proprie e improprie, corpi contundenti, artifici esplodenti e qualsiasi altro oggetto idoneo ad offendere. E’ consentita l’introduzione di bottiglie di plastica solo ed esclusivamente senza tappo.

In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui sopra sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 a un massimo di € 500,00 oltre alle sanzioni penali previste dalla Legge.

Il sindaco, inoltre, invita i prprietari ed i possessori di fabbricati ed aree antistanti il percorso del corteo e l’area della corsa ad ogni cautela e sorveglianza perché l’utilizzo dei medesimi avvenga nella massima sicurezza impedendo che parte dei fabbricati e degli edifici diventino luoghi di osservazione impropri e pericolosi.

Particolare cura dovrà essere riservata all’uso dei balconi privati per i quali è fatto assoluto divieto di sovraccarichi pericolosi per l’incolumità pubblica. Dovrà essere adottata la massima attenzione circa gli oggetti che si affacciano sulla pubblica via evitando ogni uso delle parti private e di quelle comuni degli edifici non consono alla sicurezza pubblica.

Rammenta che anche i balconi apparentemente solidi non potranno superare il carico di sicurezza ammissibile, eventualmente verificabile da un tecnico di fiducia. Qualora non fosse possibile garantire la sicurezza per tale portata si diffida i relativi possessori a non utilizzare i balconi direttamente o trasversalmente prospicienti la manifestazione.