Palio e Sagre: variazioni di percorso dei bus per la chiusura di piazza Alfieri

In seguito alla sospensione della viabilità di piazza Alfieri, in occasione del Palio e del Festival delle Sagre, alcune linee di trasporto di Asp effettueranno variazioni di percorso e orario a partire da lunedì 22 agosto e fino a sabato 10 settembre.

Non transiteranno in piazza Alfieri, in entrambe le direzioni, gli autobus delle linee urbane feriali 2, 2/ e 7, oltre al bus della linea extraurbana Asti-Tigliole.

Saranno provvisoriamente attivate, in entrambe le direzioni, due fermate in corso Galileo Ferraris, la fermata di via Calosso e tre fermate nel tratto di corso Alfieri tra piazza I maggio e corso Dante.

Gli orari provvisori saranno affissi alle fermate e saranno pubblicati sul sito internet www.asp.asti.it e sulla app AstiSmartBus.

Per informazioni: tel. 0141 434711, www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.