Palio di Siena, stasera si corre il Palio dell’Assunta. Ecco le dieci accoppiate

Si corre stasera a Siena il Palio dell’Assunta, ultimo importante appuntamento prima della corsa di piazza Alfieri, in programma il 4 settembre. Dieci le contrade al canapo, con ben tre coppie di rivali: Civetta e Leocorno, Nicchio e Valdimontone e Chiocciola e Tartuca, per quello che si preannuncia un Palio incerto con molti cavalli che potrebbero avere più di una chance per imporsi sotto la torre del Mangia.

Un’occasione importante per vedere all’opera anche cavalli e fantini da parte dei molti astigiani accorsi in terra toscana.

Stasera, i cavalli usciranno dall’Entrone del Palazzo Comunale verso le 19, agli agli ordini del mossiere Bartolo Ambrosione. Di seguito le accoppiate ufficiali così come sono state registrate questa mattina in Comune.

TARTUCA:

Remorex: 3 Palii corsi – 2 Palii vinti (Ottobre 2018 e Agosto 2019)

Federico Arri “Ares”: 3 Palii corsi

LUPA: Astoriux: Debuttante Giuseppe Zedde “Gingillo”: 28 Palii corsi – 3 Palii vinti (Agosto 2008, Luglio 2009, Agosto 2018)

GIRAFFA: Arestetulesu: Debuttante Federico Guglielmi “Tamurè”: Debuttante

CIVETTA: Ungaros: Debuttante Massimo Columbu “Veleno II”: 6 Palii corsi LEOCORNO: Violenta da Clodia: 3 Palii corsi Giovanni Atzeni “Tittia”: 34 Palii corsi – 8 Palii vinti (Luglio 2007, Luglio 2011, Luglio 2013, Agosto 2013, Agosto 2015, Luglio 2019, Agosto 2019, Luglio 2022) NICCHIO: Zio Frac: 1 Palio corso – 1 Palio vinto (Luglio 2022) Stefano Piras “Scangeo”: 1 Palio corso (più uno non disputato per infortunio alla mossa) VALDIMONTONE: Solu Tue Due: 5 Palii corsi Giosuè Carboni “Carburo”: 6 Palii corsi ONDA: Tabacco 4 Palii corsi Carlo Sanna “Brigante”: 12 Palii corsi – 1 Palio vinto (Agosto 2017) SELVA: Reo Confesso: 1 Palio corso Sebastiano Murtas “Grandine”: 8 Palii corsi CHIOCCIOLA: Viso d’Angelo: 1 Palio corso Jonatan Bartoletti “Scompiglio”: 26 Palii corsi – 5 Palii vinti (Agosto 2007, Agosto 2012, Luglio 2016, Agosto 2016, Luglio 2017)