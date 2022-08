Palio, apre la biglietteria. Prezzi in linea con il 2019, cambiano solo alcune tariffe per l’ “Alfieri” (piantina)

Domani, 2 agosto, apre la biglietteria del Palio di Asti. Nonostante l’aumento dei costi per l’allestimento delle tribune (passati da 100mila euro a quasi 194mila) non ci sono stati ritocchi significativi ai costi dei biglietti per assistere al Palio di Asti.

Partecipare alla più importante manifestazione astigiana costerà esattamente come nel 2019, ultimo anno in cui si è disputato il Palio, tranne che per una piccolo aggiustamento di tariffe all’interno della tribuna Alfieri. I posti in rettilineo passano da 55€ (prezzo del 2019) a 60 €, mentre quello poste in concomitanza con l’arrivo passano da 50€ a 45€.

Invariati invece tutti gli altri prezzi. I posti più prestigiosi, vicino alla mossa partono dai 100 € per la tribuna argano per passare ai 90€ Alfieri lato canapo. Le tribune in curva: Solaro 60€, Roero 45€, Isnardi e Guttuari (poste al Cavallone) 25€. Le tribune in rettilineo poste lungo i portici Pogliani costano: Catena 40€ (verso la mossa) e 30€. Comentina 25 €. Davanti ai portici Anfossi, 30 € i posti sulla Malabaila, 25 € per la Pelletta e la Gardini.

Fino al 9 agosto, è possibile prenotare i biglietti all’indirizzo mail biglietteriapalio@comune.asti.it, indicando tipologia di tribuna, numero di biglietti, città di residenza e recapito telefonico. Da domani, 2 agosto, al 26 agosto, è aperta la biglietteria di via Leone Grandi, angolo piazzetta Italia, dalle ore 10 alle ore 18 dal lunedì al venerdì, sabato dalle ore 10 alle ore 13. (13, 14 e 15 agosto chiuso).

La settimana del Palio, dal 26 agosto al 3 settembre la biglietteria sarà aperta dalle 10 alle 19. Domenica 4 agosto, giorno del Palio, le casse saranno aperte dalle ore 9 alle ore 16, nell’imminenza della corsa.

Dal 9 agosto è possibile acquistare i biglietti online sulla piattaforma Biglietto Veloce

Per info: tel. 0141 399057 – biglietteriapalio@comune.asti.it

In allegato la piantina delle tribune.

piantina tribune palio 2022