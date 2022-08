Nuova veste per il cortile dell’asilo comunale di Moncalvo grazie al rally solidale

Motori e solidarietà un binomio vincente che ha permesso di portare a termine il rinnovamento del cortile dell’asilo comunale di via Goria di Moncalvo, grazie all’impegno della famiglia Motton e della VMmotorteam di Moreno Voltan.

“Moncalvo e i suoi ragazzi protagonisti di una gara all’ insegna del bene comune”, queste sono state le parole di Moreno Voltan patron della VMmotorteam e responsabile della RaceMotorsport Italia diretti promotori dell’evento svoltosi a Moncalvo il 12 giugno scorso. Una manifestazione motoristica non agonistica volta a promuovere e a far conoscere il mondo del Motorsport in particolare la specialità del rally.

L’ iniziativa parte dalla famiglia Motton, in stretta collaborazione con tutta l’amministrazione comunale, con a capo il sindaco Orecchia, che si è resa disponibile abbracciando la proposta a sfondo sociale, oltre che sportivo. La famiglia Motton dimostra da sempre una vera passione per le auto e lo sport. Una famiglia “da corsa” moncalvese che ha voluto riportare in essere una manifestazione da tempo abbandonata, ma da sempre finalizzata alla solidarietà e al bene comune. Sin dalla prima edizione l’appoggio e la gestione tecnica sono stati supportati da Moreno Voltan, grazie a una collaborazione che si basa da sempre sull’ amicizia e su un’intesa che non ha bisogno di parole. Il successo della manifestazione ha superato le aspettative e ha posto basi solide per uno sviluppo futuro.

“Gli spazi esterni del nostro asilo erano da rivedere e la siccità aveva compromesso la vitalità del prato. L’intervento della VMmotorteam e della famiglia Motton ci regala letteralmente una nuova condizione di comfort per i bimbi dell’asilo, con l’installazione di un prato sintetico che renderà più piacevole la permanenza per le attività all’aperto. Siamo molto grati a loro come a Moreno per questo eccellente intervento che gli fa onore e rende un importante servizio a tutta la nostra comunità!” ha commento l’assessora Barbara Marzano.

Anche dalla direzione scolastica arrivano i ringraziamenti del preside Ferruccio Accornero: “Ringrazio il Comune di Moncalvo e la famiglia Motton per l’intervento svolto, utile ad iniziare ancora meglio un nuovo anno scolastico!”

“Accolgo sempre con enorme piacere le iniziative private e mi piace supportare i progetti di chi, come la famiglia Motton, si spende per il proprio paese o il proprio territorio con spirito di abnegazione e intenzioni lodevoli. Per questo motivo la mia amministrazione ha rivoluto il Rally a Moncalvo, così come l’iniziativa del Rally Taxi solidale. Queste collaborazioni tra il pubblico e il privato sono vitali per un comune come il nostro e sono il segno che insieme si può crescere per il bene comune” ha ancora dichiarato il sindaco Orecchia.

“Abbiamo sacrificato volentieri alcuni giorni delle nostre ferie per realizzare personalmente il lavoro di posa del manto. I nostri bimbi, tra cui la nostra piccola Chloris, potranno giocare in sicurezza in uno spazio rinnovato. Siamo veramente lieti di aver contribuito a questo risultato, con la nostra famiglia, grazie alla passione per il rally. E a chi la passione per il rally non ce l’ha speriamo di avere fatto venire almeno un sorriso con questo bel risvolto sociale, che fa bene a tutti!” hanno infine commentato Andrea e Gabriele Motton.

Appuntamento per tutti gli appassionati per il rally di dicembre a Moncalvo, mentre il giorno 6 settembre, a qualche giorno dell’apertura dell’asilo, ci sarà l’inaugurazione ufficiale della nuova area.

Di seguito il cortile prima e dopo l’intervento