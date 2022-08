Oggi, giovedì 25 agosto, a Cocconato è in programma un nuovo appuntamento con gli Aperi-Bio.

Dalle 18 alle 24 piazzetta Cavour si animerà con le proposte di Cascina Rosengana, Poggio Ridente, Cantina del Ponte, biodinamica Maciot, con musica dal vivo e Dj set per proseguire in allegria.

L’ingresso è libero.