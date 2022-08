Notte romantica a Mombaldone tra musica, opere d’arte e giochi

Sabato 6 Agosto, a Mombaldone, si svolgerà la “Notte Romantica”, un viaggio attraverso la musica ed il sentimento attraverso gli incanti del borgo medioevale. La serata sarà volta a celebrare l’amore a tutto tondo, compreso quello per l’arte, l’ambiente e l’uomo, nella magica e romantica cornice del borgo, ispiratrice di sentimenti d’amor cortese, così particolare da suscitare in molte persone l’idea che Mombaldone sia il “paese dell’amore”.

La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia è normalmente celebrata nella notte del solstizio d’estate ma da molti anni il borgo Mombaldonese ne differisce, così da non generare conflitti tra il proprio evento e quelli di antica tradizione dei paesi confinanti: ciò scaturisce dalla convinzione che l’essere solidali tra i paesi sia fondamentale per avviare un processo di collaborazione tra “vicini di casa”.

Nella piazza principale (piazza Umberto I), al centro del borgo, si svolgerà il concerto del gruppo Il Falso Trio: il giusto sfondo musicale per accompagnare lo svolgimento della serata. Ai bambini sarà dedicato un cortile nel quale potranno giocare al ”Gioco dell’Oca sgaientoia” insieme alle animatrici.

Sarà allestita nel Borgo un’originale mostra collettiva dal titolo “Parapluie” proposta dal circolo artistico “QUIARTE” di Quiliano- Savona. Il circolo aveva già proposto nel 2021 una collettiva di quadri e sculture alla sala d’arte della biblioteca civica “Enrico Bonino” ottenendo successo di critica e di pubblico, non solo locale. Quest’anno ha reso disponibile una mostra di ombrelli dipinti dagli artisti dell’associazione, provenienti da tutta l’Italia fino dalla Sicilia. Gli ombrelli in origine erano molto più numerosi di quelli che saranno presenti in questa mostra, ma una parte è stata inviata ad Atene per un’analoga manifestazione assieme ad amici artisti greci. Ogni artista ha dato vita ad un’opera unica, dipinta a mano, utilizzando come tela un ombrello bianco. Gli artisti presenti in questa collettiva sono: Bluer, Katia Brugnolo, Gabry Cominale, Cecilia Cossetta, Vittorio Patrone, Laura Peluffo, Giovanna Crescini, Mariella Relini, Cristina Mantisi, Leo Strozzieri, Donatella Bartoli, Caterina Massa, Marica Servolo, Nora Polenghi, Giovanna Sturniolo, Zampetti, Galfrè, Gabri Cominale, Ivo Antipodo, Renza Laura Sciutto.

L’esposizione continuerà fino al 15 agosto e sarà visitabile tutti i giorni e in qualsiasi ora del giorno o della notte. Durante l’evento, passeggiando sotto le stelle, sarà possibile degustare i cibi preparati dai gruppi di ristorazione locale, pasticceria e dai volontari del luogo, in collaborazione con la Pro-Loco di Spigno Monferrato nella cornice magica e storica che caratterizza il nostro borgo. Si avrà l’opportunità di assaporare i piatti preparati acquistandoli presso i vari punti di distribuzione dislocati nel borgo (sarà presente una mappa con l’elenco delle portate).

Sarà presente un mercatino dei prodotti di artigianato locale. La serata potrà essere completata tramite la visita alle prestigiose opere d’arte installate presso la sala mostre soprastante la Biblioteca Enrico Bonino, presente sulla sommità del Borgo: la mostra d’arte dello scultore Ylli Plaka, “Specchiarsi nell’infinito” , inaugurata lo scorso sabato 16 luglio, ha già riscontrato un grande successo di pubblico e di critica e proseguirà fino al 7 Agosto: si tratta di opere di scultura e ceramica in gres e con tecnica Raku, capaci di esprimere sentimenti universali di pace e maternità, in un mondo surreale pieno di sfere. Durante la serata sarà presente anche l’autore delle opere per accompagnare i visitatori nel loro percorso all’interno della mostra.

Nel corso dell’evento sarà altresì messo a disposizione il pozzo presente al centro della piazza per esprimere il proprio desiderio nell’ambito della conservazione dell’ambiente e del pianeta; il desiderio migliore, selezionato da una giuria composta di quattro persone, sarà inviato a Borghi più belli d’Italia per la partecipazione al concorso; il miglior desiderio sarà poi premiato dalla Giuria dell’Organizzazione nazionale con uno SmartBox che darà diritto a trascorrere un week end, in uno dei Borghi più belli d’Italia.

Mombaldone è inserito inserito per primo tra i comuni dell’astigiano nel circuito dei “Borghi più belli d’Italia”, (il secondo ingresso è stato quello di Cocconato, inserito recentemente, nel 2019). La partecipazione alla “Notte romantica” costituirà la migliore occasione per effettuare una visita notturna del borgo in uno sfondo romantico e con l’accompagnamento di buona musica per tutte le età.