Nominato il nucleo di valutazione del Comune di Asti. Rimarrà in carica fino al 2027

E’ stato nominato il nucleo di valutazione del Comune di Asti, così come previsto dalla normativa vigente.

Il Nucleo di Valutazione è un organismo indipendente, a cui un Ente locale affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell’intero sistema di gestione della performance, nonché la sua corretta applicazione. Il Nucleo opera in posizione di piena autonomia e, nell’esercizio delle sue funzioni, risponde esclusivamente al Sindaco ed alla Giunta, a cui periodicamente riferisce della propria attività.

Del nucleo faranno parte il dottor Marco Rossi, in qualità di componente e Presidente, esperto nella valutazione delle performance e nell’organizzazione e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, il professor Leonardo Falduto, in qualità di componente, esperto nella valutazione delle performance e nell’organizzazione e valutazione del personale delle amministrazioni

pubbliche e il dottor Francesco La Rocca, in qualità di componente, esperto nella valutazione delle performance individuale e collettiva;

L’incarico ha decorrenza immediata e durerà fino alla scadenza del mandato: il compenso annuo lordo è di 8000 Euro per il presidente e 5000 Euro per glia altri due componenti.